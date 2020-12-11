  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В Вильнюсе - самая красивая рождественская елка Европы

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Не откладывайте банковские переводы

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
Ужесточили карантин

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Подробнее...
default image
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

Подробнее...
default image
Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году

Подробнее...
default image
За год потребительские цены в странах Балтии выросли лишь в Литве

Подробнее...
default image
Центр кибербезопасности ЕС не будет в Вильнюсской телебашне

Подробнее...
default image
Макрон объявил о строительстве атомного авианосца

Подробнее...
default image
Сейм утвердил программу правительства И. Шимоните

Подробнее...
default image
Литве нужно менять коммуникацию по БелАЭС – Л. Касчюнас

Подробнее...
default image
ВОЗ: вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

Подробнее...
TOP,Экономика

О риске роста дефицита бюджета

Фото pixabay.com

Дефицит бюджета Литвы в следующем году неизбежно будет больше 5%, который сейчас намечен в представленном Сейму проекте, заявила назначенная премьером Ингрида Шимоните.

По ее словам, это происходит потому, что в Сейме уже принимаются законы, например, о дополнительной индексации пенсий или вовлеченном воспитании, для которых в проекте бюджета финансирование не предусмотрено, сообщает BNS.

«Это по существу означает, что дефицит неизбежно будет больше, поскольку дефицит, который был представлен в первом проекте бюджета, не учитывает многих вещей, которые не учитывать либо неумно, либо опасно, либо они просто не соответствуют действующим сейчас законам», – сказала И. Шимоните на минувшей неделе в интервью радиостанции Ziniu radijas.

реклама

По ее словам, будущее правительство должно будет найти приемлемый рубеж дефицита.

«Чтобы не возникло замешательства, мы посмотрим, каким может быть допустимый рубеж дефицита, на котором должны будем остановиться, поскольку рост долга уже стал проблемой», – подчеркнула И. Шимоните.

О том, что дефицит бюджета Литвы в следующем году будет больше 5%, говорила и кандидат в министры финансов Гинтаре Скайсте. Она считает, что в следующем году дефицит должен составить около 6,5%.

В рассматриваемом сейчас проекте бюджета 2021 года предусматривается, что его дефицит в следующем году составит 5%, однако Госконтроль прогнозирует его размер на 2021 год более 5,7%. О риске превышения дефицитом отметки 5% ранее говорил и глава Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас.

В Литве из-за COVID-19 упало доверие участников рынка к экономике, сообщает Департамент статистики на основании данных опроса, проведенного в ноябре.

Больше всего от пандемии пострадали торговля (32% – ноябрь, 20% – октябрь) и услуги (32% – ноябрь, 24% – октябрь), промышленность (12% – ноябрь, 10% – октябрь) и строительство (14% – ноябрь, 9% – октябрь).

Ухудшился и прогноз по экспорту продукции: только 19 % компаний прогнозируют увеличение экспорта на 20 %. Как и месяц назад, большинство (79 %) опрошенных компаний не собирались менять количество сотрудников, 9 % планируют снизить, а 12 % – увеличить.

По данным опроса, доля предприятий, прогнозирующих рост производства в следующие три месяца, снизилась с 27 до 20 процентов, а прогнозирующих снижение — увеличилась с 20 до 30 процентов.

Опрос руководителей строительных компаний показал, что бизнес-тенденции в строительном секторе в ноябре ухудшились по сравнению с октябрем. Индикатор уверенности в строительстве снизился на четыре процента. На это повлиял пессимистический прогноз относительно количества сотрудников. Кроме того, вызывают опасения и тенденции по прогнозу объемов строительных работ.

Опрос руководителей предприятий розничной торговли показал, что индикатор уверенности в этой сфере упал на девять процентов в ноябре по сравнению с октябрем. Это связано с ухудшением бизнес-ситуации торговых компаний и пессимистическим прогнозом на ближайшие месяцы.

Результаты опроса руководителей сферы услуг показали, что бизнес-тенденции здесь ухудшились в ноябре по сравнению с октябрем. Индикатор доверия к сервису снизился на восемь процентов. На это повлияли снижение спроса на предоставляемые услуги, пессимистический прогноз на ближайшие месяцы и ухудшение бизнес-ситуации компаний.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.