О риске роста дефицита бюджета

По ее словам, будущее правительство должно будет найти приемлемый рубеж дефицита.

«Чтобы не возникло замешательства, мы посмотрим, каким может быть допустимый рубеж дефицита, на котором должны будем остановиться, поскольку рост долга уже стал проблемой», – подчеркнула И. Шимоните.

О том, что дефицит бюджета Литвы в следующем году будет больше 5%, говорила и кандидат в министры финансов Гинтаре Скайсте. Она считает, что в следующем году дефицит должен составить около 6,5%.

В рассматриваемом сейчас проекте бюджета 2021 года предусматривается, что его дефицит в следующем году составит 5%, однако Госконтроль прогнозирует его размер на 2021 год более 5,7%. О риске превышения дефицитом отметки 5% ранее говорил и глава Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас.

В Литве из-за COVID-19 упало доверие участников рынка к экономике, сообщает Департамент статистики на основании данных опроса, проведенного в ноябре.

Больше всего от пандемии пострадали торговля (32% – ноябрь, 20% – октябрь) и услуги (32% – ноябрь, 24% – октябрь), промышленность (12% – ноябрь, 10% – октябрь) и строительство (14% – ноябрь, 9% – октябрь).

Ухудшился и прогноз по экспорту продукции: только 19 % компаний прогнозируют увеличение экспорта на 20 %. Как и месяц назад, большинство (79 %) опрошенных компаний не собирались менять количество сотрудников, 9 % планируют снизить, а 12 % – увеличить.

По данным опроса, доля предприятий, прогнозирующих рост производства в следующие три месяца, снизилась с 27 до 20 процентов, а прогнозирующих снижение — увеличилась с 20 до 30 процентов.

Опрос руководителей строительных компаний показал, что бизнес-тенденции в строительном секторе в ноябре ухудшились по сравнению с октябрем. Индикатор уверенности в строительстве снизился на четыре процента. На это повлиял пессимистический прогноз относительно количества сотрудников. Кроме того, вызывают опасения и тенденции по прогнозу объемов строительных работ.

Опрос руководителей предприятий розничной торговли показал, что индикатор уверенности в этой сфере упал на девять процентов в ноябре по сравнению с октябрем. Это связано с ухудшением бизнес-ситуации торговых компаний и пессимистическим прогнозом на ближайшие месяцы.

Результаты опроса руководителей сферы услуг показали, что бизнес-тенденции здесь ухудшились в ноябре по сравнению с октябрем. Индикатор доверия к сервису снизился на восемь процентов. На это повлияли снижение спроса на предоставляемые услуги, пессимистический прогноз на ближайшие месяцы и ухудшение бизнес-ситуации компаний.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ