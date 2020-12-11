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Президент утвердил новый состав правительства

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа,, руководствуясь Конституцией Литвы и с учетом предложения премьер-министра Ингриды Шимоните, своим декретом утвердил состав XVIII правительства. 

«Этот кабинет (министров) приступает к работе в нелегкий для Литвы период, и первоочередной задачей будет преодоление пандемического кризиса, то есть принятие решительных, оперативных и результативных мер», –  сказал Г. Науседа на пресс-конференции. 

В составе кабмина – девять министров, предложенных партией консерваторов Союз Отечества — Литовские христианские демократы, три министра, делегированных Партией свободы, и два министра, которых предложило Движение либералов. 

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Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте; Министерство обороны –  Арвидас Анушаускас; Министерство внутренних дел –  Агне Билотайте; Министерство здравоохранения –  Арунас Дулькис; Министерство иностранных дел –  Габриэлюс Ландсбергис; Министерство социальной защиты и труда –  Моника Навицкене; Министерство образования, науки и спорта –  Юргита Шюгждинене; Министерство энергетики –  Дайнюс Крейвис; Министерство сельского хозяйства – Кястутис Навицкас; Министерство экономики и инноваций –  Аушрине Армонайте; Министерство юстиции – Эвелина Добровольска; Министерство транспорта –  Марюс Скуодис; Министерство окружающей среды – Симонас Гянтвилас; Министерство культуры – Симонас Кайрис. 

Правительство приступит к работе, когда Сейм утвердит его программу и министры дадут присягу.

Президент назвал амбициозной программу нового правительства. 

«Она действительно амбициозная, соответствует тем вопросам, которые я поднимаю в качестве целей государства всеобщего благосостояния. Довелось немало дискутировать с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях установки, цели, стратегии совпадают, поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем», –  сказал Г. Науседа. 

Назначенная премьером Ингрида Шимоните надеется, что обсуждение правительственной программы в парламенте состоится в ближайшее время и новый кабмин сможет приступить к работе. 

«Время сейчас является решающим фактором, если иметь в виду и ситуацию с COVID, и необходимость утверждения государственного и других бюджетов на следующий год, чтобы мы могли слаженно начать наступающий год. Времени для этих решений у правительства будет немного», –  подчеркнула премьер. 

По словам президента, важны будут все министерства, но его самое пристальное внимание будет направлено на сферы образования, культуры, экономики и социальную сферу. Он отметил, что утвержденные министры соответствуют его требованиям по опыту, квалификации, «порядочности и репутации». 

Г. Науседа также позитивно оценил отраженное в программе правительства стремление улучшить состояние системы образования, «в корне, а не косметическими мерами, четкими и понятными для общества решениями с целью достижения национального согласия». 

«Поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество с руководителями конкретных министерств, думаю, что этот контакт мы сохраним на протяжении всего срока полномочий, так как первые наши встречи с кандидатами были конструктивными, деловыми», – добавил глава государства.  

Однако конкретные меры по борьбе с пандемией коронавируса не включены в программу правительства, так как они будут выделены в отдельный документ. 

«Это отдельный план. Поскольку программа правительства составляется на четыре года и кабинет министров будет действовать, надеюсь, в течение всего отведенного ему срока полномочий, ему предстоит решать в течение этого времени не только проблемы ковида, но массу проблем в нашем образовании, экономике, природоохране и других областях. Поэтому (это указано и в самой программе) есть отдельный план мер, и этот план мер тоже будет обнародован», –  сказала И. Шимоните. 

По словам главы правительства, план будет включать в себя всю стратегию – начиная с оценки нынешней системы здравоохранения и устойчивости общества в целом и заканчивая «восстановлением, которое мы понимаем как  возможность благодаря вакцине получить «билет на свободу» после достижения широкого масштаба вакцинирования». 

Как отметила И. Шимоните, в плане также будут оговорены совершенствование системы управления кризисами и другие решения, которые позволят защищаться от подобных кризисов в будущем, а также улучшить управление ими.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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