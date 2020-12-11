Президент утвердил новый состав правительства

Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте; Министерство обороны – Арвидас Анушаускас; Министерство внутренних дел – Агне Билотайте; Министерство здравоохранения – Арунас Дулькис; Министерство иностранных дел – Габриэлюс Ландсбергис; Министерство социальной защиты и труда – Моника Навицкене; Министерство образования, науки и спорта – Юргита Шюгждинене; Министерство энергетики – Дайнюс Крейвис; Министерство сельского хозяйства – Кястутис Навицкас; Министерство экономики и инноваций – Аушрине Армонайте; Министерство юстиции – Эвелина Добровольска; Министерство транспорта – Марюс Скуодис; Министерство окружающей среды – Симонас Гянтвилас; Министерство культуры – Симонас Кайрис.

Правительство приступит к работе, когда Сейм утвердит его программу и министры дадут присягу.

Президент назвал амбициозной программу нового правительства.

«Она действительно амбициозная, соответствует тем вопросам, которые я поднимаю в качестве целей государства всеобщего благосостояния. Довелось немало дискутировать с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях установки, цели, стратегии совпадают, поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем», – сказал Г. Науседа.

Назначенная премьером Ингрида Шимоните надеется, что обсуждение правительственной программы в парламенте состоится в ближайшее время и новый кабмин сможет приступить к работе.

«Время сейчас является решающим фактором, если иметь в виду и ситуацию с COVID, и необходимость утверждения государственного и других бюджетов на следующий год, чтобы мы могли слаженно начать наступающий год. Времени для этих решений у правительства будет немного», – подчеркнула премьер.

По словам президента, важны будут все министерства, но его самое пристальное внимание будет направлено на сферы образования, культуры, экономики и социальную сферу. Он отметил, что утвержденные министры соответствуют его требованиям по опыту, квалификации, «порядочности и репутации».

Г. Науседа также позитивно оценил отраженное в программе правительства стремление улучшить состояние системы образования, «в корне, а не косметическими мерами, четкими и понятными для общества решениями с целью достижения национального согласия».

«Поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество с руководителями конкретных министерств, думаю, что этот контакт мы сохраним на протяжении всего срока полномочий, так как первые наши встречи с кандидатами были конструктивными, деловыми», – добавил глава государства.

Однако конкретные меры по борьбе с пандемией коронавируса не включены в программу правительства, так как они будут выделены в отдельный документ.

«Это отдельный план. Поскольку программа правительства составляется на четыре года и кабинет министров будет действовать, надеюсь, в течение всего отведенного ему срока полномочий, ему предстоит решать в течение этого времени не только проблемы ковида, но массу проблем в нашем образовании, экономике, природоохране и других областях. Поэтому (это указано и в самой программе) есть отдельный план мер, и этот план мер тоже будет обнародован», – сказала И. Шимоните.

По словам главы правительства, план будет включать в себя всю стратегию – начиная с оценки нынешней системы здравоохранения и устойчивости общества в целом и заканчивая «восстановлением, которое мы понимаем как возможность благодаря вакцине получить «билет на свободу» после достижения широкого масштаба вакцинирования».

Как отметила И. Шимоните, в плане также будут оговорены совершенствование системы управления кризисами и другие решения, которые позволят защищаться от подобных кризисов в будущем, а также улучшить управление ими.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ