Порядок проведения экспресс-тестов

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Вильнюсское городское самоуправление дополнило список групп лиц, которые могут пройти бесплатное тестирование с помощью экспресс-тестов, показывающих, подвергался ли человек воздействию SARSCoV-2 и есть ли антитела.

Зарегистрироваться для этого исследования смогут работники аптек, сферы обслуживания клиентов (гостиничные, косметические услуги), сотрудники учреждений, обслуживающих предприятия общественного питания, учреждений, оказывающих медицинские услуги, администрации самоуправлений и предприятий самоуправлений, работающих непосредственно с клиентами.

Как и ранее, тестироваться могут работники торговых сетей и частных медицинских учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь, сотрудники учреждений культуры, Прокуратуры Литовской Республики, работники детских садов и детских дошкольных учреждений, социальные работники, работающие с семьями, кураторы.