Порядок проведения экспресс-тестов

Вильнюсское городское самоуправление дополнило список групп лиц, которые могут пройти бесплатное тестирование с помощью экспресс-тестов, показывающих, подвергался ли человек воздействию SARSCoV-2 и есть ли антитела.
Зарегистрироваться для этого исследования смогут работники аптек, сферы обслуживания клиентов (гостиничные, косметические услуги), сотрудники учреждений, обслуживающих предприятия общественного питания, учреждений, оказывающих медицинские услуги, администрации самоуправлений и предприятий самоуправлений, работающих непосредственно с клиентами.
Как и ранее, тестироваться могут работники торговых сетей и частных медицинских учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь, сотрудники учреждений культуры, Прокуратуры Литовской Республики, работники детских садов и детских дошкольных учреждений, социальные работники, работающие с семьями, кураторы.
Те, кто сомневается в надежности этого теста, должны знать, что если экспресс-тест положителен (указывает на предыдущее воздействие SARSCoV-2), результат немедленно проверяется с помощью теста ПЦР, разъясняют эксперты.
Экспресс-тесты проводятся рядом с мобильным пунктом (ул. В. Герулайче, 1, Вильнюс) во временном помещении для тестирования. Тестирование здесь проводится только после предварительной регистрации — путем заполнения анкеты и получения SMS-сообщения, в котором точно указано, когда и куда приехать. Этой услугой могут воспользоваться и иностранные граждане. Им необходимо заполнить анкету.
На место тестирования возле мобильного пункта люди должны приходить пешком, машины можно оставить на ближайшей стоянке. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявить полученное сообщение с 7-значным кодом. Быстрый тест можно пройти в любой день недели с 14.00 до 17.30.
Напоминаем, что тесты не являются обязательными, а только рекомендуемыми.
Информация «ЛК», vilnius.lt