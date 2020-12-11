О выздоровлении от коронавируса

Несмотря на постоянные отчеты об общем количестве заболевших и росте числа умерших, реальность такова, что подавляющее большинство людей, которые заболели COVID-19, успешно с ним справляются. Кроме того, растет и другое число — тех, кто выздоровел.
Министерство здравоохранения Литвы разъясняет, что информация о том, что работник переболел коронавирусом и выздоровел, а значит не является заразным, указывается в двух случаях: если человек вернулся на работу после болезни, а работодатель хочет получить доказательства того, что он не заразен, а также – при повторном контакте большого риска, когда нужно доказательство, что человеку не надо изолироваться.
Минздрав указал, что в таком случае должен делать работник. Самый простой способ получения такой информации – распечатать справку с личной страницы на сайте e-sveikatа, если семейный врач выложил там форму E025 с кодом Z86.18, который означает выздоровление после коронавируса. Если таких записей нет, работник должен обратиться к семейному врачу, чтобы тот представил эту справку.
Минздрав напоминает, что, согласно новым правилам, переболевшим коронавирусом (COVID-19) в случае контакта с больным изоляция не требуется (это действует в течение трех месяцев после болезни). В таком случае соответствующую справку, если ее требует работодатель, можно получить в Национальном центре общественного здоровья по почте info@nvsc.lt. Это исключение не распространяется на работников медучреждений, учреждений социальной опеки, хосписов, колоний, а также на жителей домов социальной опеки, заключенных и пациентов больниц.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ