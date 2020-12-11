Какое жилье предпочитает молодежь?

На фоне растущей цены на аренду жилья литовская молодежь хотела бы обзавестись собственным жильем.

Cогласно опросу банка Luminor, который проводился среди молодежи трех стран Балтии в возрасте от 20 до 30 лет, молодые жители Литвы хотели бы жить в частных домах, но не в Вильнюсе. Такое мнение высказали 34 процента опрошенных. При другом раскладе жители Литвы этой возрастной категории (23 процента респондентов) предпочли бы квартиру в любом городе, кроме столицы. Центр Вильнюса для жизни выбрали бы 19 процентов молодежи.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Латвии – 40 процентов молодых людей хотят жить в собственном доме под Ригой, около трети молодых граждан Эстонии также высказались за жизнь в загородном доме.

Глава отдела Luminor по жилищным кредитам Андрюс Квакшис отметил, что, сравнивая три страны Балтии, можно заметить, что Литва имеет наиболее равномерно развитые регионы, поэтому естественно, что большое количество молодых людей не хотят жить в одном городе, как в Латвии или Эстонии. Опрос показал, что чем моложе человек, тем больше ему нравится городская суета. Однако люди чуть постарше хотят больше покоя. А.Квакшис подчеркнул, что те, кто, возможно, уже попробовал жизнь в городе и начал думать о семье, предпочли бы жилье за пределами центра, в более зеленой и благоприятной среде.

Большинство, 70 процентов молодых людей, считают, что лучше платить по ипотеке, чем за аренду. Так, в сентябре и октябре этого года Luminor получил на 70 процентов больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что жители Литвы, в том числе молодежь, активно ищут и покупают жилье.

Однако желания и реальность различаются. Несмотря на то, что молодые жители Литвы хотели бы жить в частных домах, до 43 процентов покупают жилье в многоквартирных домах, 36 процентов – выбирают новостройку, восемь процентов – жилье после реновации и всего 13 процентов покупают частный дом.

«Выбор жилья молодыми людьми часто определяется ценой и имеющимися сбережениями, поэтому половина опрошенных из них говорят, что не могут купить жилье из-за низкого дохода, еще у 40 процентов – нет необходимых сбережений. Поэтому в качестве своего первого дома молодежь выбирает квартиру по самой низкой цене. Однако даже в этом случае, покупая недвижимость, молодой человек уже вкладывает деньги в будущее. По мере роста семьи и необходимости расширения жилой площади всегда есть возможность продать первую недвижимость и вложить полученные средства в другое жилье», – говорит А. Квакшис.

Между тем по стоимости жилья в Евросоюзе в период с 2010 по 2020 год цены на жилье выросли в 23 государствах – членах ЕС и снизились в четырех.

Согласно исследованию Eurostat, больше всего жилье подорожало в Эстонской Республике (на 100,5 процента), Люксембурге (85,8), Латвии (77,3) и Австрии (75,9). Снижение же наблюдалось в Греции (-31 процент, по данным 2019 года) и на Кипре (-4,8).

Цены на жилье в Литве во втором квартале выросли на 2,2 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ