Завершил деятельность батальон стран Балтии

В соглашении также определены основные вехи сотрудничества в 2021 году – участие в международных учениях, курсах повышения квалификации, семинарах, военных учениях, штабном общении и в прочих мероприятиях.

Проект Балтийского батальона начался в 1994 году, когда в Риге было подписано трехстороннее соглашение о батальоне по поддержанию мира в Балтийских странах.

К миротворческим операциям батальон был готов с 1997 года, он участвовал в международных миротворческих операциях вместе с военными Дании и Швеции.

С 2001 года Балтийские страны начали отдельные проекты со Скандинавскими странами – Литва с Данией начала проект батальона LITBAT, Латвия со Швецией – LATBAT, а Эстония с Финляндией – ESTBAT, поэтому миссия Балтийского батальона завершилась.

Решение о возрождении BALTBAT в 2012 году приняли министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии, в 2014 году был подписан меморандум о формировании батальона.

В этом году Балтийский батальон осуществляет дежурство в Силах быстрого реагирования НАТО.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ