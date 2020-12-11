Завершил деятельность батальон стран Балтии

Командующие Сухопутными силами Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение об остановке проекта батальона BALTBAT с 2021 года.
Как сообщило Министерство обороны, с завершением международных учений «Зимний щит 2020» соглашение в Латвии подписали командующий Сухопутными силами (СС) Литвы Раймундас Вайкшнорас, командующий СС Латвии Георгс Керлинс и заместитель командующего эстонской армией, майор Индрек Сирел.
В этом документе закреплено стремление в будущем уделить основное внимание сотрудничеству в сфере разведки, огневой поддержки, сил охраны и некинетических операций.
В соглашении также определены основные вехи сотрудничества в 2021 году – участие в международных учениях, курсах повышения квалификации, семинарах, военных учениях, штабном общении и в прочих мероприятиях.
Проект Балтийского батальона начался в 1994 году, когда в Риге было подписано трехстороннее соглашение о батальоне по поддержанию мира в Балтийских странах.
К миротворческим операциям батальон был готов с 1997 года, он участвовал в международных миротворческих операциях вместе с военными Дании и Швеции.
С 2001 года Балтийские страны начали отдельные проекты со Скандинавскими странами – Литва с Данией начала проект батальона LITBAT, Латвия со Швецией – LATBAT, а Эстония с Финляндией – ESTBAT, поэтому миссия Балтийского батальона завершилась.
Решение о возрождении BALTBAT в 2012 году приняли министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии, в 2014 году был подписан меморандум о формировании батальона.
В этом году Балтийский батальон осуществляет дежурство в Силах быстрого реагирования НАТО.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ