  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В Вильнюсе - самая красивая рождественская елка Европы

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Не откладывайте банковские переводы

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
Ужесточили карантин

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Подробнее...
default image
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

Подробнее...
default image
Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году

Подробнее...
default image
За год потребительские цены в странах Балтии выросли лишь в Литве

Подробнее...
default image
Центр кибербезопасности ЕС не будет в Вильнюсской телебашне

Подробнее...
default image
Макрон объявил о строительстве атомного авианосца

Подробнее...
default image
Сейм утвердил программу правительства И. Шимоните

Подробнее...
default image
Литве нужно менять коммуникацию по БелАЭС – Л. Касчюнас

Подробнее...
default image
ВОЗ: вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

Подробнее...
TOP,Армия

Завершил деятельность батальон стран Балтии

Št. srž. Vilmos Lisauskaitės, srž. Vido Stašaičio ir gr. Monikos Zabinaitės nuotraukos/ KAM

Командующие Сухопутными силами Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение об остановке проекта батальона BALTBAT с 2021 года. 

Как сообщило Министерство обороны, с завершением международных учений «Зимний щит 2020» соглашение в Латвии подписали командующий Сухопутными силами (СС) Литвы Раймундас Вайкшнорас, командующий СС Латвии Георгс Керлинс и заместитель командующего эстонской армией, майор Индрек Сирел.  

В этом документе закреплено стремление в будущем уделить основное внимание сотрудничеству в сфере разведки, огневой поддержки, сил охраны и некинетических операций. 

реклама

В соглашении также определены основные вехи сотрудничества в 2021 году – участие в международных учениях, курсах повышения квалификации, семинарах, военных учениях, штабном общении и в прочих мероприятиях. 

Проект Балтийского батальона начался в 1994 году, когда в Риге было подписано трехстороннее соглашение о батальоне по поддержанию мира в Балтийских странах. 

К миротворческим операциям батальон был готов с 1997 года, он участвовал в международных миротворческих операциях вместе с военными Дании и Швеции. 

С 2001 года Балтийские страны начали отдельные проекты со Скандинавскими странами – Литва с Данией начала проект батальона LITBAT, Латвия со Швецией – LATBAT, а Эстония с Финляндией – ESTBAT, поэтому миссия Балтийского батальона завершилась.

Решение о возрождении BALTBAT в 2012 году приняли министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии, в 2014 году был подписан меморандум о формировании батальона.

В этом году Балтийский батальон осуществляет дежурство в Силах быстрого реагирования НАТО.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.