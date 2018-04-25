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1,5 млн британцев из групп риска отправили на принудительный трехмесячный карантин

Фото www.pixabay.com

В Великобритании до 1,5 миллионов граждан из групп риска будут отправлены на принудительный трехмесячный карантин в целях сдерживания эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего нетипичную пневмонию COVID-19.

Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью «самоизоляции». Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.

«Эти люди должны оставаться дома, чтобы защитить нашу государственную систему здравоохранения и спасти жизни», — заявил госсекретарь по коммунтальным делам Роберт Дженрик. Для этих граждан будет создана специальная горячая линия, организована доставка продовольствия и медикаментов на дом.

Власти подчеркнули, что таким гражданам нельзя выходить за покупками, гулять на воздухе или путешествовать.

NEWSru.com

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