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2020 год становится годом виртуальной моды

Фото pixabay.com

В полдень 8 июня Chanel фактически отправила пользователей интернета в «Средиземноморскую прогулку». Круизный парад прошел в студии, без всяких авиаперелетов, в декоре морского побережья. Надо было просто нажать на chanel.com.

Модный дом Dior тоже открывает в этом году особенный круиз с настоящим дефиле (22 июля в Лечче, Апулия, Италия), но без зрителей, за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться онлайн, конечно же, в соответствии с новой тенденцией фиджитал, которая сочетает в себе физическое и цифровое пространство с тем, чтобы предоставить потребителям наилучший возможный опыт, пишет журналистка Le Figaro Ванесса Зоккетти.

Сходный вызов приняли те дома моды, которые готовятся к дефиле вне подиумов и с фотографиями, по случаю первой парижской цифровой Недели высокой моды (Haute Couture Online). Вслед за ними по такому же принципу будет действовать Милан, говорится в статье.

Новые способы демонстрации моды — это вариации цифровых инициатив, число которых выросло во время карантина. Уроки танцев с Dior в Instagram, видеоуроки о том, как сделать пуф от Manufact’Home Fondation дома Hermès, советы по созданию дизайнерских бумажных кукол бренда Alexander McQueen, размещенные на YouTube, онлайн-беседы, организованные Prada для обсуждения «креативности в новом мире»… Модные бутики оказались закрыты, и бренды вынуждены были продолжать поддерживать связь со своими поклонниками, поясняет журналистка.

«В начале кризиса людям хотелось больше внимания, чем одежды. Чтобы существовать рядом с потребителями, брендам пришлось перейти от транзакционного дискурса к реляционному дискурсу, что породило самые разнообразные инициативы: кулинарные рецепты, советы по чтению и т. д.», — расшифровывает Янн Ривоаллан, соучредитель интернет-магазина The Other Store, специалист по цифровой стратегии. Таким образом, за два месяца бренды превратились в хороших виртуальных друзей, которые заботятся о своем окружении. Такой подход продолжается до сих пор. «В настоящее время мы наблюдаем изменение на продающих сайтах, возникают более качественные описания продуктов, более точные художественные указания. Цель состоит в том, чтобы сделать из интернет-магазина СМИ с редакционным содержанием, которое сопровождает посетителей», — добавляет Ян Ривоаллан.

Как объясняет Янн Ривоаллан, в этой области был сломан стеклянный потолок: «Во время кризиса на сайтах, которыми мы управляем, 20% людей, которые покупали онлайн, делали это впервые. И все говорит о том, что они будут продолжать это делать», — уточняет он. Рефлекс теперь закреплен, и предложение расширилось, пишет Le Figaro.

Готье Борсарелло, специалист по винтажу, предвидел это явление, запустив свой интернет-магазин во время карантина, говорится в статье. «Цифровые технологии — это будущее моды, — убежден он. — Вероятно, это не идеальная формула для базовой одежды секонд-хенд, которая часто снабжена странным кроем и без примерки может кого-то разочаровать, но для премиальных винтажных вещей, как мои, покупка онлайн вполне возможна, потому что они интересуют клиентуру, состоящую из продвинутых любителей, привыкших к этим продуктам. У меня на складе лежал запас товаров, бутик был закрыт, мои консультационные миссии застыли в режиме ожидания, я сначала задумывал этот сайт как галерею, а не как магазин. Доступ к нему осуществляется с помощью кода, и я предлагаю только лимитированную коллекцию. Чтобы быть эффективным, интернет-магазин должен идеально позиционировать себя. Интернет размывает все, стирает впечатления. Черты стиля должны быть очень сильными, чтобы их могли понять».

freecity.lv

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