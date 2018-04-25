В Дании представлен «коронавирусный паспорт»

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В Дании представлен первый в Европе так называемый «коронавирусный паспорт» для использования как при поездках за границу, так и внутри страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, теперь граждане королевства могут скачать официальный документ на свои мобильные устройства в случае получения отрицательного результата на предмет наличия коронавируса COVID-19.

Система будет работать, позволяя датчанам подавать заявки на тестирование через сайт Министерства здравоохранения страны. В случае получения отрицательного результата при тесте у граждан будет неделя для загрузки и использования паспорта.

Отдельные медицинские центры и местные органы власти в Дании уже предоставляли специальные письма лицам, у которых коронавирус не был выявлен. Однако считается, что использование «коронавирусных паспортов» будет наиболее эффективной мерой, имеющей шансы стать общеевропейским стандартом в случае удачного применения в Дании.

«С новым паспортом COVİD-19 у нас теперь есть электронное предложение для датчан, которым необходимо иметь возможность предъявить официальную документацию о тестировании при путешествии», -отметил министр здравоохранения Дании Магнус Хенике.