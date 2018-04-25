6 игр, которые помогут разнообразить карантинные вечера: не только радость общения, но и способ обучения детей

Шарады прекрасно развивают не только речь и творчество, но и побуждают думать, искать новые формы и способы характеристики одного и того же слова. Играйте всей семьей – так ребенок не только сам сможет придумать интересный способ описания предмета, но и будет распознавать, разгадывать загадки других.

Кроме того, шарады учат тому, что в жизни нет одной точки зрения, каждый может по-своему представлять тот или иной предмет или явление, под другим углом. Чтобы ребенок мог большему научиться, разбейте игру на отдельные темы: стихии природы и животные; разные виды спорта; профессии и т.д.

Бесконечная история, которую сочиняют все вместе. Это не только отличная игра, но и инструмент, который поможет научиться принимать другое мнение, а также – учиться рассказывать, прислушиваться к другим. Это игра для всей семьи, но играть в нее можно и вдвоем. Можно сочинять историю по одному слову, по половине предложения, всегда важно оставлять пространство для неожиданного продолжения. Всякий раз старайтесь направлять историю в самую невероятную сторону, дайте волю внутреннему рассказчику. В результате вы вместе сможете хорошо посмеяться!

Учимся самовыражаться

Разные виды театра – незаслуженно забытое занятие, которое станет веселым развлечением не только для детей, но и для их родителей! Можно заранее подготовить из бумаги декорации для театра теней, ищите новые способы изменения формы при освещении.

Если вы используете настольную лампу, можно накрыть ее цветной бумагой и для разных сцен использовать бумагу разного цвета. В интернете можно найти классических персонажей, которых можно изобразить с помощью рук: воющего волка, шевелящего ушами зайца или летящего голубя. Если ребенок научиться изображать хотя бы одно животное, он сможет научить этому своих друзей, поэтому после карантина, когда дети вернутся в школу, у них появятся новые темы, им легче будет общаться и налаживать отношения после перерыва.

В домашних условиях можно создать великолепный кукольный театр! Персонажи для него можно сделать из самых разных материалов: старых носков, пуговиц. Можно использовать бумагу и все, что есть под рукой. Не бойтесь давать волю фантазии. Когда вы сделаете кукол, можно поработать над декорациями – дома, рабочее место, кухня, место учебы. С помощью кукол можно учить ребенка навыкам общения, обсуждать интересные и даже сложные темы. Ребенку также будет легче задавать сложные вопросы, а благодаря форме игры – проще понять ответы на них.

Знакомимся с разными культурами

Кухни разных народов. Раз в неделю устраивайте тематический день – готовьте завтрак, обед и ужин по рецептам кухни какого-либо народа. Во время приготовления блюд знакомьте детей с новыми специями, разными овощами или дарами моря, которые, быть может, они прежде не пробовали. Конечно, на этом можно не останавливаться. Можно также обсудить традиции и обычаи этого народа. Можно выучить слова приветствия на языке этого народа или фразу «я тебя люблю». Воспользуйтесь интернетом и вместе с детьми поинтересуйтесь народными танцами, костюмами данного народа, узнайте, может, в этой стране водятся экзотические животные, которых нет в Литве?

Учимся играть и творить вместе с другими

Хлопаем в ладоши. Сядьте в круг и закройте глаза. В первые несколько минут каждый пусть придумает свой ритм. Когда один из взрослых даст сигнал, каждый пусть начинает выхлопывать свой ритм, делайте это как можно дольше. Через какое-то время вы услышите, как хлопки сольются в единый ритм. Это упражнение покажет ребенку, что люди связаны между собой теснее, чем кажется. Мы все заодно, мы должны заботиться друг о друге. Хотя каждый человек выхлопывает свой ритм, ритмы сливаются и начинают звучать очень похоже.

Общий рисунок. Эта игра показывает, насколько важно всем договориться о единой идее еще до начала проекта. Возьмите белый лист бумаги и установите время, в которое вы должны решить, что будете рисовать. После этого начните рисовать. Во время рисования, лепки, конструирования ребенок не только развивает образное, логическое и пространственное мышление, но и развивает память, внимательность. Рисование учит замечать детали, разницу между предметами, увидеть больше вещей, чем видишь при первом беглом взгляде.

Больше идей для игр можно найти здесь: https://www.childrenforhealth.org/games-and-closing-activities/