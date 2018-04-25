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TOP,Духовное пространство

Апостол и евангелист Матфей

Среди двенадцати апостолов есть двое, которых нередко путают. А то и вообще принимают за одного человека. Причина тому очень похожие имена – Матфий и Матфей.

На одном русском приходе в Швеции служил священник-швед, которого паства называла кто отцом Матфеем, кто Матфием, кто Матвеем. По паспорту он был Маттиас. Долго мне пришлось выяснять его имя, пока компетентные прихожане не разъяснили, что был он архимандритом Матфием. «Ибо, — говорили они, — Маттиас – это Матфий, а Маттеус — Матфей».

Но вернемся к апостолам. Матфий влился в число двенадцати самым последним. После того, как Иуда совершил предательство и покончил с собой, Матфия выбрали на его место с помощью жребия. Об этом рассказывается в Деяниях апостолов. (Деян.1,26). Это почти все, что о нем известно.

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Про Матфея, память которого совершается 29 (11 по ст.ст.) ноября, мы знаем больше. Он знаком даже тем, кто не дочитал до конца Нового Завета или хотя бы подержал эту книгу в руках и перелистал несколько страниц. Ведь начинается она с евангелия, написанного апостолом Матфеем.

О своей жизни до встречи с Господом апостол смиренно умалчивает. Впервые мы встречаем его на страницах евангелия, когда Матфей сидел на мытнице и к нему подошел Христос. Дело в том, что до этого момента Матфей был мытарем в Капернауме, сборщиком налогов. Людей этой профессии в Палестине не жаловали. Да и не только в Палестине. Во-первых, народ не очень любит расставаться с кровно заработанным, во-вторых, подати Матфей собирал в пользу Рима, что чувство жалости к содержимому кошелька усиливало. А в-третьих, обычно обязанности свои сборщики налогов выполняли не всегда, мягко выражаясь, честно. Поэтому для иудея слова «мытарь», «язычник» и «грешник»  были синонимами.

Итак, Иисус подходит, вернее, проходит мимо мытницы, места сбора налогов и пошлин, где работает мытарь Левий. Стоп. Откуда появился Левий? Мы же говорили о Матфее. Поправлюсь: Левий Матфей. У апостола было два имени. По этому поводу о. Александр Мень в работе «Первые апостолы» пишет: «Возможны два предположения: либо мытарь Матфей назывался Левием по принадлежности в священническому колену левитов, либо его имя было Левий, а Матфей (Матайя — дар Господень) — прозвище». А еще он фигурирует в евангелиях как Левий Алфеев, т.е. сын Алфея. Но хватит отступлений!

Вот как сам он рассказывает о своем призвании: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним». (Мф.9,9) Сколько же должно быть силы в Господних словах, чтобы сборщик налогов, человек отнюдь не сентиментальный, бросил все (а там было что бросать, как вы понимаете) и пошел за Учителем. И не только пошел, но и стал приводить на встречи с Христом своих бывших коллег. Словом, одним из первых начал миссионерскую деятельность. Недаром же фарисеи упрекали Иисуса в том, что он водится с мытарями и грешниками.

Из всех двенадцати учеников Левий был одним из самых образованных – малограмотного не взяли бы в чиновники. И, следуя за Христом, старательно записывал Его изречения, которые позже легли в основу евангелия от Матфея. После Вознесения и Сошествия Святого Духа на апостолов Левий Алфеев вместе с товарищами некоторое время проповедовал в Палестине. Но пришло время разойтись по миру. А перед этим новые ученики, которые не знали Христа лично, попросили Матфея записать все, что он знает и помнит об Учителе. Так через 8 лет после Вознесения, т.е. в 40-ые годы I века по Р.Х., появилась первая книга Нового Завета.

Она была написана на арамейском языке, который использовался народами Ближнего Востока как средство межнационального общения. Матфеево евангелие предназначалось для христиан из иудеев. Поэтому тут не объясняются понятные еврею реалии, присутствует  много ссылок и цитат из Ветхого Завета, которые иудеи знали наизусть. Да и начинается евангелие с родословной Христа: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…». Люди эллинской культуры такое значение этому не предавали. Это чисто еврейская черта. Главная же тема евангелия от Матфея такова: Христос – это Мессия, о котором говорили древние пророки. Оригинал не сохранился, но по греческому переводу видно, что первоначальный язык был арамейским.

Как и остальные апостолы, Матфей проповедовал в разных местах Ойкумены (известной античному человеку части мира). По поводу его кончины существует две версии. По одной, он был убит по приказу эфиопского царя Фульвиана, хотя и исцелил его жену и сына. Димитрий Ростовский очень подробно рассказывает о проповеди и кончине апостола в Эфиопии. Правда, для самого эфиопа все закончилось, с христианской точки зрения, благополучно – он принял крещение с именем Матфей. Более того, Фульвиан был канонизирован, а день его памяти тоже приходится на день памяти апостола Матфея. Ничего удивительного. Судьба и апостола, и его гонителя заставляет вспомнить Христовы слова: «Я пришел спасти не праведных, а грешников». Так что у каждого из нас есть шанс. Только бы не опоздать.

По другой версии, евангелист пострадал в Иераполе Фригийском примерно в 60 г. Недалеко от него произошло чудо в Хонех архангела Михаила. Сейчас это один из главных туристических центров Турции Памуккале. А еще там погиб другой апостол, день памяти которого тоже приходится на эту неделю, 27 ноября. Это Филипп, чьим именем назван Рождественский пост. А начинается он  на следующий день, 28 ноября. А еще днем позже, 29 ноября, мы вспоминаем евангелиста Матфея.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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