Это – наш малыш Пилкис. В один из воскресных дней октября он вместе с другими котятами был найден в сарае с дровами.

Сейчас все они уже в безопасности, под опекой наших волонтеров. Пилкис очень общительный. Он всегда старается быть в компании – с собратьями, со взрослой кошкой или с человеком. Поэтому лучше всего ему будет жить в доме, где уже есть кот или хозяева смогут уделять ему достаточно внимания. Малыш привит, поэтому готов к поискам семьи, в которой станет полноправным членом.

Наш тел. 8 605 33452.