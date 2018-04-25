Протест против защитных масок

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В минувшую субботу в Вильнюсе прошла акция протеста против ношения масок, сообщает BNS. Протестующие, в частности, заявляли, что нет научного объяснения необходимости носить маску на улице.

На акции присутствовали люди, которые были без масок, но держали в руках чашку кофе или бутылку воды – они не скрывали, что делают это лишь для того, чтобы избежать штрафа. Среди собравшихся были и те, кто был не согласен с протестующими и призывал их носить маски, объясняя их важность.

«Во время акции на двух человек были составлены протоколы на месте, их не задерживали и не увозили. На одного гражданина был составлен протокол за то, что он был без маски и нарушил Закон о собраниях, а на другого — за ношение неподходящей маски», — сказала представитель полиции Юлия Самороковская BNS.