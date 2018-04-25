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Француженка с русской душой

Фото из личного архива В. Бросиус

Интерес к русской культуре и традициям во Франции неизменно растет из года в год, и особенно приятно, когда носителями русской культуры и ее продвижением в своей стране становятся сами французы. 

Моя собеседница – Ванесса Бросиус, руководитель ассоциации «Рейн-Волга» – уникальная женщина, француженка, ради русского супруга выучила русский язык, и, как сама признается, ее любовь к России берет свои истоки еще в юности – это русские композиторы, писатели, история отношений России и Франции, традиции, которые наложили неизгладимый отпечаток на всю ее будущую жизнь. Правда, язык без практики постепенно уходит, хотя Ванесса очень старается его поддерживать, тем не менее наша беседа велась на французском языке.

– Ванесса, откуда у вас появился интерес к России? 

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– Я изучала русскую литературу и культуру здесь, во Франции, в Страсбургском университете. Моя специальность – оперная певица, там же я встретила своего будущего мужа, он русский, мы влюбились друг в друга с первого взгляда и через несколько дней решили пожениться. 

– Вы работали вместе?

– Мы работали в разных театрах (операх) Франции, но вместе играли в российской постановке «Золотой петушок» в городе Нант. Это невероятный опыт. Режиссер работал в духе Станиславского и был невероятно требовательным. Невзирая на французский менталитет и привычку работать строго до указанного времени, он прогонял каждый эпизод вновь и вновь, пока не добивался совершенного результата. У нас была переводчица с французского языка, которая всегда старалась смягчить слова режиссера (смеется), например, «шевелись, толстая корова» переводила как «пожалуйста, мадемуазель, не могли бы вы перейти в другой ряд». Уже в то время я немного понимала по-русски и в такие моменты всегда смеялась. Но это было удивительно. В дальнейшем мне даже не хватало этой увлеченности работой и настойчивости российских режиссеров. 

Чтобы мой муж чувствовал себя как дома и не слишком скучал по своей стране, я выучила русский язык, но это не было хорошей идеей – он так и не выучил французский (смеется). Но благодаря ему я полностью погрузилась в русскую культуру, обычаи, мы вместе смотрели советские и российские фильмы. Можно сказать, что я полностью влилась в российскую жизнь.

– После расставания со своим русским супругом ваши связи с Россией не прервались?

– Нет, конечно, у меня много друзей-русофонов, с которыми я близко общаюсь. А с 2002 года я оказываю помощь Генеральному консульству России в Страсбурге в организации культурных мероприятий. Можно сказать, что с этого момента моя жизнь полностью переплелась с так называемой «культурной дипломатией». 

В 2005 году по инициативе тогдашнего генконсула России в Страсбурге была основана ассоциация «Рейн-Волга» для укрепления связей между Россией и Эльзасом через культурные обмены, к которым местная страсбургская публика, среди которой много русофилов, испытывает неподдельный интерес. Деятельность ассоциации набирает обороты с каждым годом, мы проводим самые разнообразные мероприятия, в том числе на площадке Совета Европы: концерты, выставки, показы мод, конференции.

– А что именно предлагает ваша ассоциация во Франции?

– Страсбург – это такой фантастический город, где можно наяву соприкоснуться с русской культурой, особенно в рамках межгосударственного партнерства. В Страсбургском университете есть кафедра, занимающаяся славянскими языками, Национальная библиотека со вторым по величине во Франции фондом славянской литературы в рамках медиабиблиотеки. На регулярной основе наша ассоциация с помощью Фонда М.Ростроповича и В.Спивакова организует разнообразные концерты классической музыки и творческие туры. Во взаимодействии с профессорами славянской кафедры университетов Страсбурга,  Сорбонны и Нанси проводим тематические поэтические вечера и конференции. 

Наша задача – привлекать на эти мероприятия интересных людей, предлагать и реализовывать самые разнообразные и увлекательные инициативы. Это возможность наведения культурного моста между нашими странами. 

– Много ли находится желающих посещать мероприятия, организуемые вашей ассоциацией?

– В моем списке свыше 2200 человек, которые с нетерпением ждут концертов, выставок, презентаций книг. Деятельность нашей ассоциации в основном направлена на французов, которые любят Россию, нежели на проживающих здесь русскоговорящих. Конечно, в Страсбурге существуют ассоциации российских соотечественников, но в нашем обществе в основном французы. 

– Ванесса, а что для вас значит быть француженкой?

– Это очень сложный вопрос (улыбается). Когда я жила в России, мне люди говорили: «О, Ванесса, у тебя русская душа». Но я всегда отвечаю: «Может быть, душа моя и русская, но менталитет француженки». 

Мне нравится моя страна своим необыкновенным разнообразием – каждый регион индивидуален, и люди там влюблены в свою деревню, в свою местную специфичность и по-настоящему гордятся своей жизнью. Что еще нравится во Франции? Конечно, это необыкновенное разнообразие сыров. Нравится чувство дерзости, присущее французам, вкус французов к жизни, близость Италии и Испании. Быть француженкой – это красиво жить, красиво есть, быть элегантной и остроумной. Но, думаю, самое основное, что для меня значит быть француженкой, – это возможность самостоятельно определять свою судьбу, на деле ощущать социальное и половое равенство и быть уверенной в соблюдении гарантированных государством гражданских прав. 

– Благодарю за беседу и желаю успехов в продвижении культурного образа России в жизнь Франции. 

Амели ПАНКОВА

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