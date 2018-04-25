Если не будет компромисса по бюджету ЕС, проиграют все страны – Г. Науседа

Если не удастся найти решение по бюджету Евросоюза, на который по причинам, связанным с принципом верховенства права наложили вето Польша и Венгрия, пострадают все страны, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
По его словам, это обсуждалось на Совете руководителей ЕС, а желание искать компромисс демонстрирует и Польша.
«Обе стороны стремятся найти решения, и мы точно все проиграем, если решения не будут найдены», – заявил президент.
«Готовность к компромиссу действительно есть, она есть с обеих сторон», – добавил Г. Науседа.
Он сказал, что эту позицию четко высказал и президент Польши Анджей Дуда во время визита в Литву.
Польша и Венгрия, которых Брюссель критикует за разворот от демократических ценностей, на минувшей неделе наложили вето на бюджет ЕС в 1,8 трлн евро и план восстановления экономики от последствий коронакризиса.
Брюссель в данный момент проводит следственную процедуру в отношении усилий Варшавы ограничить независимость судебной системы. ЕС также проводит расследование нарушений таких демократических норм, как свобода слова в Венгрии. Обе страны считают предложения по верховенству права нападками, направленными на них.