Если не будет компромисса по бюджету ЕС, проиграют все страны – Г. Науседа

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Если не удастся найти решение по бюджету Евросоюза, на который по причинам, связанным с принципом верховенства права наложили вето Польша и Венгрия, пострадают все страны, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, это обсуждалось на Совете руководителей ЕС, а желание искать компромисс демонстрирует и Польша.

«Обе стороны стремятся найти решения, и мы точно все проиграем, если решения не будут найдены», – заявил президент.