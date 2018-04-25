Смарт-технологии – очевидная угроза для развития детей: как ими пользоваться правильно

Дети 5–6 лет могут находиться у экранов не более часа в день. Почему? Пока детский мозг активно развивается, длительное пребывание у экранов может нанести вред этому развитию, а позже этот вред может повлиять на разного рода когнитивные функции, на физическое и психическое развитие ребенка. Это происходит потому, что мозг ребенка развивается достаточно быстро, для гармоничного развития он должен получать много разносторонней информации через разные раздражители: движение тела, осязание, вкусовые рецепторы, через рассматривание предметов, находящихся на разном расстоянии, через звуки из окружения и через общение с другими людьми.

Какие экраны «самые популярные»?

Команда ученых Института психологии Философского факультета Вильнюсского университета и врачей Детской больницы Сантаришкской клиники провела исследование (https://naujienos.vu.lt/tevai-lietuvoje-nesilaiko-rekomendaciju-prie-ekranu-vaikai-buna-daugiau-kaip-2-valandas/), которое показало, какие экраны дети любят больше всего и у каких проводят больше всего времени. Больше 70% дошкольников много времени проводят у телевизора, а около половины всех детей, которые участвовали в исследовании – у смартфонов. И несмотря на то, что родители надеются, что дети получают от гаджетов пользу, например, используют учебные приложения или как-то иначе учатся – чаще всего дети смотрят мультфильмы или играют в разные игры.

В случае с маленькими детьми пользование гаджетами влияет на их эмоциональное самочувствие, поведение, саморегуляцию, соматическую симптоматику и продолжительность сна. Что это значит? Чем дольше детям разрешают находиться у экранов, тем больше, по оценке родителей, у них развивается эмоциональных и поведенческих проблем, тем меньше они спят. Дети становятся раздражительными, без гаджетов не могут найти себе другое занятие. Понемногу притупляется способность к творчеству.

Профессор Вильнюсского университета Рома Юсене призывает соблюдать несколько простых правил, которые помогут лучше справиться с более продолжительным сидением у экранов:

1. Не использовать никакие экраны во время еды;

2. Не использовать никакие экраны за час до сна;

3. В спальне или в зоне отдыха не должно быть никаких экранов;

4. Как минимум час в день следует уделять активной физической деятельности;

5. Каждый день минимум полчаса уделять беседам с домочадцами, друзьями;

Подробнее об этом можно прочитать здесь:

https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2971-ekranu-laikas-vaikams-specialistu-rekomendacijos

Вот еще несколько советов для тех, кто хочет, чтобы проводимое у экранов время приносило пользу:

Обратите внимание на содержание. Спросите себя, соответствует ли содержание возрасту ребенка, и чему ребенок учится, когда смотрит те или иные мультфильмы, играет в игры. Только не перестарайтесь – это не обязательно все время должны быть новые знания: мультфильмы могут научить важным вещам, например, дружелюбию, уважению, любви к животным, чуткости.

Сделайте экраны более интерактивными. Речь не идет об интерактивной технологии, нет, имеется в виду участие родителей. Например, мультфильм можно смотреть вместе с ребенком, а потом обсудить, что вы увидели и чему научились. Так вы будете развивать у ребенка навыки общения, мышление, а проведенное у экрана время даст больше эмоций.

Применяйте полученные знания в жизни. Практикуйте в реальности то, чему научились в мультфильме или интерактивном приложении. Например, если ребенок учится считать, считайте все, что видите вокруг, читайте надписи на вывесках, названия улиц на домах.

Конечно, отучить ребенка от экрана может быть непросто. Это вызов не только для ребенка, но и для родителей. Ведь это значит, что им придется постоянно придумывать, чем занять ребенка. Несколько литовских специалистов позаботились об этом за вас. На их сайте вы можете найти интересные занятия для всей семьи, которые развивают не только навыки общения, творческий подход, но и все пять чувств: