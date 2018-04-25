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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Экономика

По обороту Клайпедский порт– основной в Балтийских странах

Nuotrauka portofklaipeda.lt

По объему погрузок Клайпедский морской порт остается лидером в Балтийских странах, он является четвертым на Восточном побережье  Балтийского моря, свидетельствуют данные, опубликованные его дирекцией.     

За десять месяцев этого года в Клайпедском порту было перевалено 39,225 млн тонн грузов – на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 27,5% до 19,816 млн тонн, в Вентспилском – на 40,8% до 10,723 млн тонн, в Лиепайском – на 10,5% до 5,304 млн тонн.

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В январе-октябре на Бутингском нефтетерминале перевалено на 17% нефти меньше, чем год назад – 6,692 млн тонн.

Объединенный Таллиннский порт не сообщил показателя погрузок за 10 месяцев. 

По объему погрузок на Восточном побережье Балтийского моря лидируют три российских порта. В порту Усть-Луги в январе-октябре погрузки сократились на 2,8% до 85,039 млн тонн, в Санкт-Петербургском – на 1,3% до 49,352 млн тонн, в Приморске – на 19,4% до 41,792 млн тонн.

Погрузки в Калининградском порту в этом году сократились на 5,8% до 8,796 млн тонн.

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