По обороту Клайпедский порт– основной в Балтийских странах

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По объему погрузок Клайпедский морской порт остается лидером в Балтийских странах, он является четвертым на Восточном побережье Балтийского моря, свидетельствуют данные, опубликованные его дирекцией.

За десять месяцев этого года в Клайпедском порту было перевалено 39,225 млн тонн грузов – на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 27,5% до 19,816 млн тонн, в Вентспилском – на 40,8% до 10,723 млн тонн, в Лиепайском – на 10,5% до 5,304 млн тонн.