Россия продлила ещё на год запрет на ввоз европейских продуктов

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Испанский хамон ещё как минимум год будет «невъездным» для российского рынка. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2021 года продовольственное эмбарго.

Продовольственное эмбарго Россия ввела в 2014 году для Евросоюза, США, Австралии, Канады и некоторых других стран. Власти называют его ответом на антироссийские санкции. Указ о продлении эмбарго ещё на год опубликован на официальном портале правовой информации.

Любые продукты, попадающие на территорию России из Европы в обход санкций, подлежат уничтожению.