После подключения 5G стоимость Telia Lietuva впервые превысила 1 млрд евро

После сообщений две недели назад о подключении в Литве для тестирования стандарта связи 5G рыночная стоимость телекоммуникационной компании Telia Lietuva впервые превысила 1 млрд евро.
За период с 10 ноября, когда был включен стандарт связи 5G, и до 23 ноября, стоимость акций Telia Lietuva повысилась на 5,3%.
По данным Вильнюсской биржи Nasdaq, планку в 1 млрд евро Telia Lietuva впервые преодолела 23 ноября. Первую сессию торгов со стоимостью выще 1 млрд евро компания завершила 17 ноября — тогда цена акций при закрытии составляла 1,725 евро.
Цена акций компании повысилась после того, как 10 ноября стало известно о том, что Telia первой в Литве, в центраъ городов Вильнюс, Каунас и Клайпеда начала тестировать 11 базовых станций связи нового поколения 5G.
Глава Telia по финансам Арунас Линге говорит, что стандарт 5G приходит в Литву с надеждой на то, что связь нового поколения простимулирует новые модели бизнеса и качестественный скачок в образовании, медицине и транспортной сфере.
«Связанный с этим заметный рост капитализации Telia показывает, что инвесторы доверяют результатам деятельности Telia и ее стратегическим действиям в Литве», — сказал BNS А. Линге.
Стоимость Telia Lietuva за период с начала этого года возросла на треть — еще в начале года рыночная капитализация предприятия составляла 742,8 млн евро.
88,15% акций Telia Lietuva в конце третьего квартала принадлежало шведской Telia Company.