После подключения 5G стоимость Telia Lietuva впервые превысила 1 млрд евро

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После сообщений две недели назад о подключении в Литве для тестирования стандарта связи 5G рыночная стоимость телекоммуникационной компании Telia Lietuva впервые превысила 1 млрд евро.

За период с 10 ноября, когда был включен стандарт связи 5G, и до 23 ноября, стоимость акций Telia Lietuva повысилась на 5,3%.

По данным Вильнюсской биржи Nasdaq, планку в 1 млрд евро Telia Lietuva впервые преодолела 23 ноября. Первую сессию торгов со стоимостью выще 1 млрд евро компания завершила 17 ноября — тогда цена акций при закрытии составляла 1,725 евро.