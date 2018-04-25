Еврокомиссия не будет вмешиваться в споры стран ЕС по поводу горнолыжных курортов

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«Интерфакс» пишет, что Еврокомиссия не намерена вмешиваться в споры стран ЕС по поводу открытия на зимние праздники горнолыжных курортов Европы: государства должны самостоятельно решать этот вопрос.

По мнению ЕК, решение о разрешении или запрете зимних видов спорта относится к национальной компетенции. Однако быстрая отмена противокоронавирусных мер может повысить риск возникновения новых вспышек заболевания. Также страны должны и скоординировать между собой действия, касающиеся зимнего спорта.

Напомним, страны ЕС, на территории которых имеются горнолыжные курорты, не могут прийти к единому мнению по поводу их открытия этой зимой. Германия предлагает не открывать курорты до 10 января 2021 года, с ней согласна и Италия, тогда как Франция разрешит работу, но не для катания. Польша и Австрия, а также не входящая в ЕС Швейцария, хотят, чтобы их курорты открылись.