7 ноября в Литве и мире

7 ноября, четверг, 45-ая неделя.
Небесные тела:
Восход Солнца в 7:31 , закат в 16:33 . Продолжительность дня 9,02 часов.
Луна (растущая, вторая четверть) восход в 15.31, закат в 1.09.
Именины:
Эрнестас, Готауте, Карина, Никандрас, Руфас, Сиртаутас
Даты:
Международный день управления проектами
7 ноября в литовской истории:
1784 — Родился Теодорас Нарбутас, военный инженер и историк-самоучка. Умер в 1865 г.
1790 — Родился Каролис Подчашинскис, архитектор, представитель позднего классицизма, профессор Вильнюсского университета. Умер в 1860 году.
1932 — родилась лингвист Нийоле Слижене.
1938 — родился архиепископ Каунасский, Сигитас Тамкявичюс, редактор Летописи Литовской Католической Церкви в советский период.
1946 — родился поэт Владас Вайткявичюс.
2003 — ЮНЕСКО признала традицию и символику Фестиваля песни в Литве, Латвии и Эстонии.
2006 — умер известный литовский художник и педагог Винцас Норкус. В. Норкус был известным мастером-пейзажистом, организовавшим несколько десятков персональных выставок. Работы художника были приобретены музеями Вильнюса и Каунаса, коллекционерами из США, Канады, Германии, Израиля. Родился в 1927 году
7 ноября в мировой истории:
1867 — родилась в Польше ученая Мари Склодовска-Кюри, была дважды в 1903 и 1911 годах удостоена Нобелевской премии за открытие радия и ее работу в области радиоактивности.
1879 — родился русский революционер Леонид Троцкий, в 1940 году был убит в Мексике .
1913 — родился в Алжире французский писатель и философ Альберт Камус, лауреат Нобелевской премии по литературе.
1917 — большевики во главе с Владимиром Лениным в Петрограде свергают временное правительство Александра Керенского.
1941 — день проведения военного парада на Красной площади.
1944 — Франклин Рузвельт переизбран президентом США на четвертый срок.
1966 — услышав критику в адрес китайского правительства, китайские дипломаты покинули трибуну почетных гостей на Красной площади в Москве, отмечая годовщину Октябрьской революции в России.
1972 — Ричард Никсон избран президентом Соединенных Штатов на второй срок; он стал первым президентом страны, который подал в отставку с поста президента.
1989 — После начала широкомасштабного демократического движения, правительство Восточной Германии уходит в отставку.
1990 — Мэри Робинсон становится первой женщиной президентом в Ирландии.
1991 — НАТО принимает новую стратегию, адаптированную к изменившейся геополитической ситуации в мире.
1991 — звезда баскетбола NBA Мэджик Джонсон объявляет, что он покидает баскетбол, потому что он заражен вирусом СПИДа.
1992 — от полученных травм в автомобильной аварии погибает Александр Дубчек, лидер событий Пражской весны в Чехии 1968 года.
2008 — Умирает Хидэтака Нишияма , основатель японско-американских боевых искусств и основатель нескольких федераций каратэ в Америке. Родился в 1928 году В Токио, Япония.
2010 — Королева Елизавета II из Великобритании регистрируется в социальной сети Fecebook.
2010 — писатель Мишель Уэльбек был удостоен престижной премии французской литературы Goncourt за свой новый сатирический роман «Карта и территория» (La Carte et Le Territoire).
7 ноября в мире шоубизнеса:
1938 — родился американский актер Барри Ньюман (Barry Newman).
1964 — родилась американская актриса Шеннон Уирри (Shannon Whirry), звезда «Инстинктов Зверя».
1991 -у американского певца Фрэнка Заппа был диагностирован рак простаты.
1995 — «Alice in Chains» выпускает компакт диск с одноименным названием.
2011 — Дженнифер Лопес получила одну из самых почетных наград All-Star в номинации «Женщины года Glamour» в Нью-Йорке.
2014 — британская рок-группа Pink Floyd выпустила свой 15-й студийный альбом «The Endless River».
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