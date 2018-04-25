7 ноября в Литве и мире

Именины:

Эрнестас, Готауте, Карина, Никандрас, Руфас, Сиртаутас

Даты:

Международный день управления проектами

7 ноября в литовской истории:

1784 — Родился Теодорас Нарбутас, военный инженер и историк-самоучка. Умер в 1865 г.

1790 — Родился Каролис Подчашинскис, архитектор, представитель позднего классицизма, профессор Вильнюсского университета. Умер в 1860 году.

1932 — родилась лингвист Нийоле Слижене.

1938 — родился архиепископ Каунасский, Сигитас Тамкявичюс, редактор Летописи Литовской Католической Церкви в советский период.

1946 — родился поэт Владас Вайткявичюс.

2003 — ЮНЕСКО признала традицию и символику Фестиваля песни в Литве, Латвии и Эстонии.

2006 — умер известный литовский художник и педагог Винцас Норкус. В. Норкус был известным мастером-пейзажистом, организовавшим несколько десятков персональных выставок. Работы художника были приобретены музеями Вильнюса и Каунаса, коллекционерами из США, Канады, Германии, Израиля. Родился в 1927 году

7 ноября в мировой истории:

1867 — родилась в Польше ученая Мари Склодовска-Кюри, была дважды в 1903 и 1911 годах удостоена Нобелевской премии за открытие радия и ее работу в области радиоактивности.

1879 — родился русский революционер Леонид Троцкий, в 1940 году был убит в Мексике .

1913 — родился в Алжире французский писатель и философ Альберт Камус, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1917 — большевики во главе с Владимиром Лениным в Петрограде свергают временное правительство Александра Керенского.

1941 — день проведения военного парада на Красной площади.

1944 — Франклин Рузвельт переизбран президентом США на четвертый срок.

1966 — услышав критику в адрес китайского правительства, китайские дипломаты покинули трибуну почетных гостей на Красной площади в Москве, отмечая годовщину Октябрьской революции в России.

1972 — Ричард Никсон избран президентом Соединенных Штатов на второй срок; он стал первым президентом страны, который подал в отставку с поста президента.

1989 — После начала широкомасштабного демократического движения, правительство Восточной Германии уходит в отставку.

1990 — Мэри Робинсон становится первой женщиной президентом в Ирландии.

1991 — НАТО принимает новую стратегию, адаптированную к изменившейся геополитической ситуации в мире.

1991 — звезда баскетбола NBA Мэджик Джонсон объявляет, что он покидает баскетбол, потому что он заражен вирусом СПИДа.

1992 — от полученных травм в автомобильной аварии погибает Александр Дубчек, лидер событий Пражской весны в Чехии 1968 года.

2008 — Умирает Хидэтака Нишияма , основатель японско-американских боевых искусств и основатель нескольких федераций каратэ в Америке. Родился в 1928 году В Токио, Япония.

2010 — Королева Елизавета II из Великобритании регистрируется в социальной сети Fecebook.

2010 — писатель Мишель Уэльбек был удостоен престижной премии французской литературы Goncourt за свой новый сатирический роман «Карта и территория» (La Carte et Le Territoire).

7 ноября в мире шоубизнеса:

1938 — родился американский актер Барри Ньюман (Barry Newman).

1964 — родилась американская актриса Шеннон Уирри (Shannon Whirry), звезда «Инстинктов Зверя».

1991 -у американского певца Фрэнка Заппа был диагностирован рак простаты.

1995 — «Alice in Chains» выпускает компакт диск с одноименным названием.

2011 — Дженнифер Лопес получила одну из самых почетных наград All-Star в номинации «Женщины года Glamour» в Нью-Йорке.

2014 — британская рок-группа Pink Floyd выпустила свой 15-й студийный альбом «The Endless River».