Фото пресс-службы посольства РФ

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13 июля, в день 75-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков на столичном Антакальнском кладбище состоялось возложение венков и цветов к Воинскому мемориалу советских воинов.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, дипломаты посольства России в Литве, Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты», представители общественных организаций, журналисты.

По словам Юлюса Дексниса, руководителя Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, прошло 75 лет со дня освобождения Вильнюса от немецких захватчиков. Это большой отрезок времени для человеческой жизни. За это время успело вырасти несколько поколений вильнюсцев.

«Борьба за Вильнюс была тяжелой и героической, – сказал он. – Свидетельство тому – похороненные здесь на Антакальнском кладбище воины, погибшие при освобождении литовской столицы. Их было много, представителей разных национальностей. Это была общенародная борьба. Потому память будет жить вечно, кто и что бы ни говорил. Факт освобождения Вильнюса навеки останется в нашей памяти».

В своем выступлении Временный поверенный в делах России в Литве Дмитрий Анатольевич Масюк отметил, что освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков стало значимым событием в истории Великой Отечественной войны. Он назвал неприемлемым подход официальных властей ЛР, выразивших России протест в связи с планами торжественно отметить в текущем году праздничным артиллерийским салютом на Поклонной горе в Москве освобождение Вильнюса и Каунаса от нацистских оккупантов. «Такой подход является свидетельством взятого руководством ЛР курса на переиначивание итогов Второй мировой войны», – подчеркнул Д. Масюк.

В этот же день в Москве на Поклонной горе состоялся праздничный салют в честь освобождения Вильнюса. Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Фейерверки сопровождались 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. 1 августа такой же салют состоится в честь освобождения Каунаса.

Инф. «ЛК».