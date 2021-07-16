77-я годовщина освобождения Вильнюса

13 июля в день 77-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков на Антакальнисском кладбище состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу советских воинов.

В церемонии приняли участие руководство Республиканского комитета Организации участников Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ветераны Великой Отечественной войны, советник-посланник Посольства России в Литве С.В.Рябоконь, военный атташе России в Литве полковник О.М.Давлетзянов, представители организаций соотечественников и журналисты.

В своем выступлении С.В.Рябоконь тепло поблагодарил собравшихся за сохранение памяти о героях, отдавших в июле 1944 года свою жизнь за освобождение литовской столицы.

Информация и фото пресс-службы Посольства РФ в Литве