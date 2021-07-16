С заботой о молодых соотечественниках

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Несмотря на вынужденные ограничения в связи с пандемией, которая внесла существенные коррективы не только в форму проведения целого ряда мероприятий, но и в их финансирование, тем не менее, в Литве продолжают успешно действовать российские образовательные программы поддержки молодых российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Стипендиаты мэра Москвы

6 июля в режиме онлайн прошло заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» в Литве, которую реализуют Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника. Заседание было посвящено итогам зимней сессии 2020/2021 учебного года.

В заседании приняли участие координатор программы в Литве Ольга Горшкова, члены Попечительского совета: доцент Вильнюсского университета Павел Лавринец; председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте; председатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи Каунаса Валерий Бережок; Мария Саламахина, представляющая общественную организацию Центр исследований защиты основных прав; советник посольства Российской Федерации в Литве Андрей Гасюк, а также представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника.

Обладателями «Стипендии мэра Москвы» по итогам зимней сессии стали 11 студентов, успешно обучающихся в различных вузах Литвы. Основным критерием при отборе кандидатов являются хорошая учеба, общественная активность и материальное положение студента. Программа «Стипендия мэра Москвы» выделяется в первую очередь молодым и талантливым соотечественникам, нуждающимся в поддержке.

Это самая продолжительная программа, которая действует в Литве с 1999 года по настоящее время. Программа направлена на оказание содействия молодым соотечественникам по обучению в высших учебных заведениях в странах проживания. Она реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников и действует в Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане, Армении, Молдавии, Приднестровье.

Как отметил советник посольства России А. Гасюк, в наше время такая помощь молодым соотечественникам очень важна. «Когда мы говорим о «пресловутой руке Москвы», в данном случае эта «рука Москвы», безусловно, та, о которой мы должны говорить, это рука, которая протягивает безвозмездно помощь, показывает свою открытую добрую душу и готовность помочь молодым людям встать на ноги, получить образование», – отметил он.

Следующее заседание Попечительского совета запланировано на осень.

На учебу в Россию

Еще одна программа, осуществляемая при поддержке Россотрудничества и правительства РФ, – это выделение квот молодым соотечественникам из Литвы на бесплатную учебу в российских вузах. Правда, сейчас в связи с карантинными ограничениями и невозможностью выехать непосредственно в учебное заведение на очное обучение, поскольку сам учебный процесс пока осуществляется в режиме онлайн, сократилось число претендентов на квоты. Тем не менее, программа по-прежнему успешно реализуется. Только на этот 2021/2022 учебный год в российские вузы зачислены 60 студентов из Литвы. Хотя были годы, когда число студентов, уезжающих на учебу в Россию, достигало ста и более человек.

Данная программа действует во многих странах, и каждое государство получает определенное число квот. Если говорить об общей численности, то по программе в этом году принято 18 тысяч российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Как рассказала «ЛК» председатель ассоциации учителей русских школ Литвы, куратор одного из этапов программы Элла Канайте, правом учиться по российским квотам наделены граждане Литвы и российские граждане, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве. Данная программа действует в Литве с 2002 года и дает возможность получить бесплатное образование на трех ступенях – бакалавриат, магистратура (ординатура) и аспирантура. Дипломы российских вузов признаются в Литве, поскольку Россия тоже подписала Лиссабонскую конвенцию о признании дипломов. Единственное условие – выпускник должен доказать, что он учился очно – предоставить отметки в паспорте о пересечении границы.

– Какие российские вузы и специальности предпочитают претенденты из Литвы?

– Если в 2002 году мы начинали с пяти российских вузов, которые нам были определены даже по специальностям, то сейчас кандидат сам выбирает и вуз, и специальность. При этом в анкете он имеет право указать шесть вузов и одну специальность. Пользуются спросом как всегда медицина, специальности, связанные с инновационными технологиями, с экономикой и творческие – киноискусство, живопись, музыкальное образование. Что касается географии поступления, то это – тройка лидеров – Калининград, Москва, Санкт-Петербург, а еще выбирают – Казань, Воронеж, Псков, Краснодар, Великий Новгород.

Кстати, чтобы поступить в магистратуру в России, не обязательно первый этап – бакалавриат заканчивать тоже в российском вузе. Это может быть высшее учебное заведение другой страны.

– Почти 20 лет данная программа реализуется в Литве, и спрос на учебу в Россию по-прежнему большой. С чем это связано?

– Это вполне объяснимо: речь идет не только о качестве образования – многие считают, что качество образования выше, чем у нас, но самое главное – это возможность получить высшее образование на родном, русском языке, чего лишены наши ребята здесь в Литве.

Наши студенты наравне с российскими получают стипендию, пользуются теми же льготами. Более того, мэрия Санкт-Петербурга выделила даже отдельную стипендию за успешную учебу иностранным студентам, которую получали и наши выпускники.

Конечно, не исключены временные трудности, касающиеся и оформления студенческой визы, и заселения в общежития, и прочих бюрократических проволочек, которые в итоге разрешимы. Но некоторые студенты, столкнувшись с первыми трудностями, почему-то начинают тушеваться, реагировать не совсем адекватно, и даже были моменты, когда бросали учебу и возвращались домой. Мы всегда говорили и говорим, не надо бояться, говорите о своей проблеме вслух, обращайтесь в деканаты своих учебных заведений, пишите нам, кураторам программы, обращайтесь в посольство РФ в Литве. Мы всегда сможем им помочь.

Надежда ГРИХАЧЕВА