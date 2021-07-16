Граница под колючей проволокой

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Началось возведение физического ограждения из колючей проволоки с целью управления потоками мигрантов на границе с Беларусью.

Как подтвердили BNS представители армии, ограждение будет оборудовано из так называемых концертин – катушек колючей проволоки (намечено установить 550 километров), которые укладываются друг на друга и скрепляются между собой посредством специальных колышков.

Этот опасный барьер будет действовать как «останавливающее средство», чтобы хоть на короткое время задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

«Пока ограждение будут преодолевать, место нарушения можно будет зафиксировать всеми средствами и быстрее отреагировать», – сказал BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме того параллельно с колючим барьером начато строительство ограды на границе с Беларусью.

Тем временем Турция могла бы способствовать установлению личностей мигрантов, которые незаконно пересекают границу Беларуси с Литвой, поскольку большинство этих людей прибывают через турецкие аэропорты, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Основная часть лиц, по нашим данным, попадает именно через турецкие аэропорты и рейсами, организуемыми из Турции. Мы убеждены, что у Турции есть информация о личностях этих людей. Сегодня идентификация людей является одной из задач, с которыми сталкивается литовское правительство», – сказал журналистам глава литовской дипломатии.

«В сотрудничестве с Турцией мы могли бы быстро установить их личности и потребовать, чтобы их приняли в тех государствах, откуда они прибыли», – добавил он.

Он также сказал, что аналогичная беседа несколько недель назад прошла и с иракским коллегой, из этой страны прибывает больше всего мигрантов.

«Мы попросили предоставить возможность перевести консульского работника в Литву или из посольства в Варшаве, либо из МИД в Багдаде. Литва могла бы покрыть расходы на содержание такого работника для того, чтобы мы могли как можно быстрее идентифицировать людей, которые попадают на литовскую территорию», – сказал министр.

Кроме того, посетив литовско-белорусскую границу, председатель Европейского совета Шарль Мишель пообещал помочь Литве посредством переговоров со странами происхождения мигрантов.

Он пообещал, что поднимет этот вопрос на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. «Я поддержу все попытки правительства Литвы добиться того, чтобы политика возвращения была возможной», – сказал Ш. Мишель журналистам в Мядининкай.

«Мы также будем контактировать с другими странами происхождения, чтобы увидеть, как можно было бы расширить сотрудничество с ними, направляя сигналы, что с использованием нелегальных инструментов попасть сюда невозможно», – добавил он.

По словам Ш. Мишеля, сотрудничество со странами происхождения позволит быстрее идентифицировать прибывающих без документов мигрантов и таким образом ускорить принятие решений об убежище.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ