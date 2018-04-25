Почти 100 000 сотрудников сферы оказания услуг в Финляндии получили уведомления о временном увольнении

Фото pixabay.com

Пандемия вируса COVID-19 и последовавшие за ней экономические проблемы привели к выдаче почти 100 000 уведомлений о временном увольнении в Финляндии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, уведомления были распространены в основном работодателями в секторах оказания услуг, в том числе работникам ресторанов, баров, объектов туризма, спорта и культуры.

Эксперты предрекают высокую вероятность того, что число временных увольнений может увеличится вдвое.

Правительство Финляндии, в свою очередь, претворяет в жизнь несколько программ, нацеленных на оказание помощи компаниям, а также сотрудникам, пострадавшим от кризиса.

Однако финский министр местного самоуправления Сирпа Паатеро в интервью журналистам заявил, что правительство и муниципалитеты пока продолжают оценивать последствия эпидемии, признавая, что эти усилия затруднены из-за неопределенности относительно их продолжительности.

Министерство финансов также приступило к тщательной оценке воздействия эпидемии на государственные и муниципальные финансы. По словам Паатеро, правительство также приступило к разработке дополнительных мер по поддержке муниципалитетов в условиях кризиса.