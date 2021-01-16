А. Армонайте: Литве следует использовать ситуацию для привлечения инвестиций

Министерство совместно с другими ведомствами работает над поправками к нескольким законам, которые упростят инвесторам перевод работников в Литву. Намечается, что за временным видом на жительство смогут обращаться все переводимые работники предприятия или группы, они также смогут перебраться в Литву с семьями.

Этими поправками смогут воспользоваться компании, которые обязуются инвестировать в Литве, создать новые рабочие места и платить соответствующую зарплату.

Как показывают данные учреждения Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»), сейчас более 60 предприятий только из Беларуси переводят или думают о переводе своей деятельности в Литву.

По словам А. Армонайте, также планируется увеличить число представительств Investuok Lietuvoje в Великобритании и Германии, открыть новые представительства в США и Швеции.

Как сказала министр, в регионе Азии экономическим приоритетом Литвы должен быть не Китай, а более диверсифицированные рынки — ТайваньЮ Южная Корея и Индонезия.

А. Армонайте сказала, что учреждение Investuok Lietuvoje в течение пяти лет должно привлечь около 1 млрд евро инвестиций, которые создадут около 10 тыс. рабочих мест.