Pfizer снизит поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и другие страны Европы

Американская компания Pfizer со следующей недели снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства. Норвежское телеграфное бюро опубликовало соответствующее заявление Норвежского института общественного здравоохранения, сообщает ТАСС.

«Pfizer сообщила сегодня, что поставки вакцины будут снижены со следующей недели и на предстоящий период», — говорится в сообщении.

В качестве причины указаны реорганизация производства вакцины и обновление объемов производства. После завершения этого процесса компания сможет увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз.