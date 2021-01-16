В прошлом году росло количество грузов СПГ из США – Klaipedos nafta

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В связи с изменениями предложения и спроса 2020 год был особенно благоприятным для импорта из США в Европу, утверждает оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) — компания Klaipedos nafta.

«Наибольшее влияние на это оказало возникновение новых мощностей по распределению СПГ в США», – отметил в пресс-релизе компании ее коммерческий директор Миндаугас Навикас.

В прошлом году из США прибыли восемь крупных грузов, а за всю шестилетнюю историю деятельности терминала – 12. Последний из них прибыл 2 января. Впервые зашедший в Клайпеду газовоз Point Fortin доставил около 140 тыс. кубометров СПГ с терминала Cameron LNG.