Литовский продуктовый интернет-магазин Barbora выходит на польский рынок

Литовский электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии и находящийся в управлении группы Maxima Grupe, выходит на польский рынок, где у Maxima уже есть сеть супермаркетов Stokrotka.

По сообщению главы Barbora Андрюса Микалаускаса, такой шаг сделан после закрепления позиций на рынках Балтийских стран в прошлом году.

Он отметил, что на первом этапе Barbora придет в столицу Польши Варшаву.