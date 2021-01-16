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Литовский продуктовый интернет-магазин Barbora выходит на польский рынок

Nuotrauka BARBORA.LT/ facebook.com

Литовский электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии и находящийся в управлении группы  Maxima Grupe, выходит на польский рынок, где у Maxima уже есть сеть супермаркетов Stokrotka.

По сообщению главы Barbora Андрюса Микалаускаса, такой шаг сделан после закрепления позиций на рынках Балтийских стран в прошлом году. 

Он отметил, что на первом этапе Barbora придет в столицу Польши Варшаву.

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«Экспансия на Польшу – это назревший стратегический этап расширения компании. На первом этапе расширения мы придем в Варшаву. Здесь мы видим большой неиспользованный потенциал для электронной коммерции», – отметил А. Микалаускас в пресс-релизе.

Barbora начала деятельность в Литве в 2014 году, а в 2018 году пришла в Латвию и Эстонию.

В прошлом году, когда в связи с пандемией коронавируса и значительным ростом потребности доставки на дом,  Barbora увеличила количество работников в Литве более чем в два раза, свидетельствуют данные Фонда социального страхования – сейчас в компании работают более 1, 3 тыс. человек. 

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