Литовский продуктовый интернет-магазин Barbora выходит на польский рынок

Литовский электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии и находящийся в управлении группы Maxima Grupe, выходит на польский рынок, где у Maxima уже есть сеть супермаркетов Stokrotka.
По сообщению главы Barbora Андрюса Микалаускаса, такой шаг сделан после закрепления позиций на рынках Балтийских стран в прошлом году.
Он отметил, что на первом этапе Barbora придет в столицу Польши Варшаву.
«Экспансия на Польшу – это назревший стратегический этап расширения компании. На первом этапе расширения мы придем в Варшаву. Здесь мы видим большой неиспользованный потенциал для электронной коммерции», – отметил А. Микалаускас в пресс-релизе.
Barbora начала деятельность в Литве в 2014 году, а в 2018 году пришла в Латвию и Эстонию.
В прошлом году, когда в связи с пандемией коронавируса и значительным ростом потребности доставки на дом, Barbora увеличила количество работников в Литве более чем в два раза, свидетельствуют данные Фонда социального страхования – сейчас в компании работают более 1, 3 тыс. человек.