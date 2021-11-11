А. Билотайте: призывов менять законы о разворачивании мигрантов от комиссара ЕК не было

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что от комиссара Европейской комиссии (ЕК) Илвы Йоханссон не поступило призывов вносить изменения в действующие правовые акты Литвы о разворачивании мигрантов.

«Такой дискуссии не было, что нужно что-то смягчить, но, видимо, какие-то вопросы возникают, однако никаких официальных или неофициальных призывов менять свои законы мы не получили», — в четверг сообщила политик.

По словам А. Билотайте, еврокомиссар «выразила всецелую поддержку Литве (…), комиссар на нашей стороне, на стороне Литвы».

«Так как поднимался вопрос о правовом регулировании, было отмечено, что это было высказывание общего характера, что нужны дискуссии, нужен диалог», — разъяснила она.

Независимый брюссельский новостной портал EUobserver в среду сообщил, что ЕК, скорее всего, потребует, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Беларуси.

«Мы всё еще оцениваем (ситуацию), но, полагаю, что будем просить изменить некоторые правовые акты», — цитируется И. Йоханссон.

С августа иностранцы, которые нелегально пытаются пересечь границу, разворачиваются и направляются в пункты погранконтроля или посольство в Минске. Всего в Литву не допущено 6320 человек с территории Беларуси.

Некоторые критики утверждают, что такие действия можно считать вытеснением, а это является нарушением европейской Конвенции о правах человека.

Пограничники Литвы утверждают, что они не вытесняют мигрантов, а не пропускают их на территорию Литвы.

«Наш долг (…) — защищать внешнюю границу ЕС, мы это и делаем, мы защищаем и свою национальную безопасность», — заявила А. Билотайте.

Министр заявила, что Литва готова ко всем возможным сценариям.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию Литвы.

Литва и другие страны Запада обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.