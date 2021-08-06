А. Билотайте: в модульных домах в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что в модульных домах на территории Училища пограничников в Мядининкай мигрантов поселят на следующей неделе.

«В этом месте у нас будет возможность поселить около 1 тыс. нелегальных мигрантов», — сказала министр журналистам в пятницу в Мядининкай.

По ее словам, сначала сюда переведут мигрантов с погранзастав, чтобы можно было освободить пограничников от непрямых рабочих функций.