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А. Дуда: Единство народов Центральной Европы – обязательное основание стран

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Произошедшая в пятницу в Вильнюсе торжественная церемония перезахоронения участников Восстания 1863 года позволяет осмыслить общность народов Центральной Европы и в прошлом, и в будущем. Оно является необходимым фундаментом свободы, заявил президент Польши Анджей Дуда. 

«Сегодня мы, современные люди, стоим здесь, чтобы почтить героизм и самопожертвование наших предшественников. Но прежде всего, мы здесь для того, чтобы продемонстрировать, что нас связывает тоже, как и 156 лет назад, общность памяти и судьбы, общность ценностей и устремлений», – сказал глава Польского государства в пятницу в Вильнюсском кафедральном соборе.  

«Мы должны руководствоваться принципами солидарности, дружбы и взаимоуважения, ведь единство народов Центральной Европы является необходимой, надежной и самой твердой основой и гарантией свободы, независимости и суверенитета наших государств», – сказал польский президент.

«Как и участники восстания 150 лет назад были солидарными людьми, так и мы, современные люди, хотим действовать вместе солидарно «,  – подчеркнул А. Дуда.

По его словам, участники восстания, которых хоронят в пятницу, также были погибшими в борьбе за свободу. 

Останки участников Восстания 1863-1864 годов были обнаружены на Вильнюсской горе Гядиминаса, без гробов, со связанными руками, скинутыми в могильную яму и присыпанными известью. 

«Мы прекрасно знаем эту характерную привычку, которую соблюдали со времен белого до красного царизма. В своей стране мы все еще находим могильные ямы с жертвами, партизанами антисоветской борьбы, убитых красным режимом. Сегодня вспоминаем и их, несгибаемых польских военных, литовских лесных братьев и других. Все они, и те, погибшие 150 лет назад, и 70 лет назад, герои свободы наших народов», – сказал президент соседней страны.

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