А. Дулькис: очень беспокоят новые мутации вируса

Фото pixabay.com

Новые мутации коронавируса вызывают большое беспокойство, поэтому возможности смягчения карантинных условий нужно оценивать очень ответственно, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Нас очень беспокоят мутации вируса, которые сигнализируют, что мы боремся с одним, но (неизвестно) что ждет нас с этими мутациями, будут ли эти вакцины или тесты (…) способны встретить новые испытания», — сказал А. Дулькис в четверг во время дистанционной встречи с оппозиционными фракциями сейма.

По его словам, относиться к сочетанию вакцинации с карантинными ограничениями «нужно очень ответственно, смотреть, когда какие меры ослабить, и сочетать их, комбинировать».