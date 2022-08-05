А. Дулькис утвердил порядок диагностирования и лечения нарушений половой идентичности 

«Этот документ не только обеспечит порядок оказания услуги, но и выполнит международные обязательства Литвы в сфере защиты прав человека, так как устранит фиксируемые более десяти лет нарушения», — отмечается в пресс-релизе.

В описании порядка оказания услуг очерчиваются роли и ответственность семейного врача, врача-психиатра, эндокринолога, акушера-гинеколога, уролога и других специалистов, а также условия создания консилиума и другие связанные с пациентом вопросы.

Пациент, желающий начать лечение гормональными препаратами в Литве, должен обращаться к семейному врачу или к врачу-психиатру за направлением на консилиум врачей-специалистов.

В случае назначения лечения для пациента составляется план комплексного лечения и наблюдения. Услуги по диагностированию и лечению будут оплачиваться из Фонда обязательного страхования здоровья.

До принятия такого документа у медиков не было стандарта диагностирования и лечения расстройств половой идентичности. По данным Минздрава, из-за этого существовали разные практики в различных медучреждениях, кроме того, не было правовых условий при необходимости назначения медикаментов, анализов.

«Новый порядок снизит объемы услуг, находящихся в серой зоне, и позволит обеспечить права пациентов», — сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

В 2007 году Литва проиграла дело в Европейском суде по правам человека женщине, которая хотела сменить пол и получить право указывать это в персональных документах. Суд обратил внимание на то, что в Литве нет закона, регламентирующего операции по смене пола.

Все попытки принять такой закон не увенчались успехом, поэтому ежегодно правительство должно отчитываться о прогрессе в обеспечении прав трансгендеров.

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