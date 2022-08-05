Мороженое: готовим любимый десерт

Существует три гипотезы о создании мороженого. Первая гласит, что этот десерт был ввезен на территорию Европы, в частности, в Италию, из Китая известным путешественником Марко Поло. Но все же неизвестно, кто именно из китайских шеф-поваров смог поделиться столь уникальным рецептом.

Согласно второй версии истории мороженого, лакомство было придумано безымянным поваром по его собственному удивительному рецепту. Он готовил блюда, в том числе и замороженный десерт, для Екатерины Медичи, которая даже взяла его с собой во Францию перед своей свадьбой. Там повар начал готовить уже при дворе Карла IX. Получив различные почести и награды, повар должен был держать рецепт мороженого в строгом секрете.

Третья легенда опять переносит нас во двор короля Карла IX. На очередном банкете повар ДеМарко получил приказ удивить гостей Его Величества. Он подал удивительный десерт, который напоминал собой заснеженные сугробы.

Любимый нами пломбир, или сливочное мороженое, был изобретен во Франции, в Пломбьер (за что получил свое название), кулинаром Ле Беем во времена Наполеона III. А вот эскимо было придумано Кристианом Нельсоном. Он покрыл обычное молочное мороженое слоем шоколада и назвал эскимо-пай (пирог эскимоса).

Мороженое на палочке любят многие. Интересно, что оно появилось совершенно случайно. Фрэнк Эпперсон из США забыл свой стакан с водой и палочкой внутри на морозе. Сначала он выпускал замороженный лимонад (назвал его «попсикл»). Но позже лимонад был заменен на мороженое.

Ну а в середине прошлого века — в 1945 году — в американском городке Глендейл открылось первое кафе, специализирующееся именно на приготовлении и продаже мороженого. Его основали Ирв Роббинс и Берт Баскин. Это было первое кафе всемирно известной в наши дни сети Baskin Robbins. Сегодня кафе-мороженое Baskin Robbins работают в 45 странах мира, и со времени своего основания в них были придуманы и изготовлены более тысячи сортов мороженого!

Мороженое — одно из тех лакомств, в которых очень трудно себе отказать. Многие семьи с упоением осваивают техники домашнего приготовления морозных угощений, чтобы встречаться с прекрасным как можно чаще, баловаться действительно натуральными десертами и иметь возможность «перестраивать» их под личные вкусы.

Мороженое из сливочного сыра с ягодами

Сыр Филадельфия — 140 г, сливки — 250 мл, сахарная пудра — 150 г, молоко жирностью 2,5% — 50 мл, малина — 250 г, ежевика — 50 г.

Промыть и обсушить ягоды. Размять в пюре при помощи блендера, после протереть через сито. Вернуть ежевично-малиновый микс в чашу для взбивания. Залить молоком и сливками. Добавить сливочный сыр, а также перебитый в пудру сахар. Тщательным образом взбить полученную смесь. Выложить массу в контейнер. Продержать в холодильнике около часа, затем переместить в морозилку для окончательного застывания — на это требуется 8 часов. 5−6 раз, с периодичностью в полчаса, сырное мороженое с ягодами следует активно перемешать миксером или вилкой.

Домашнее мороженое с творожным сыром Рикотта

Сливки для взбивания — 200 мл, шоколад, порубленный в крошку, — 150 г, Рикотта — 500 г, сгущенка — 170 г, тертый шоколад для украшения — 1 ст. л.

Объединить творожный сыр со сгущенным молоком. Перемешать вручную или миксером. Взбить холодные сливки до воздушного состояния. Аккуратно подмешать к смеси из предыдущего шага. Так же деликатно ввести в состав шоколадную крошку. Застелить пищевой пленкой контейнер или форму для приготовления кекса. Выложить сладкую массу, разровнять и отправить в морозильник на 4 часа. Непосредственно перед дегустацией присыпать холодный десерт стружкой шоколада.

Сырно-сливочное мороженое с дыней

Охлажденные 33-процентные сливки — 250 мл, Маскарпоне — 150 г, мякоть дыни — 500 г, сахарная пудра — 120 г, порошок корицы — 0,5 ч. л.

Нарезать дынную мякоть. Выложив в блендер, растереть до абсолютной однородности. До пышности взбить холодные сливки. Всыпать сахарную пудру с пряностью, слегка перемешать смесь миксером. Добавить сыр Маскарпоне, повторно размешать. Осторожно соединить сырно-сливочную массу с дынной. Поместить будущий десерт в контейнер, отправить в морозильную камеру. В течение первых нескольких часов, примерно через каждые 40 минут, холодное лакомство нужно доставать и тщательно перемешивать, чтобы не скапливались кристаллы льда. По достижении консистенции мягкого мороженого сладость можно оставить в покое — пройдет еще час-другой, и она застынет полностью.

Банановое мороженое

Спелые бананы — 3 плода, молоко — 60 мл, ванильный сахар — 1 щепотка.

Снимите с бананов кожуру и порежьте плоды кружками. Отправьте миску с банановой нарезкой в морозильную камеру на 2−3 часа. Извлеките миску из холодильника. Переложите ее содержимое в чашу блендера. Влейте к замороженным бананам молоко, добавьте ванилин. Взбейте содержимое чаши блендера до однородности. Перелейте получившуюся молочно-банановую массу в пищевой контейнер. Закройте его крышкой и отправьте в морозилку на 3 часа.

Мороженое со сгущенкой и клубникой

Сливки — 500 мл, сгущенное молоко — 400 мл, свежие ягоды клубники — 200 г.

Взбейте сливки венчиком или миксером до обретения ими пышной пенистой консистенции. Влейте к взбитым сливкам сгущенку. Еще раз взбейте массу до однородности. Ягоды помойте и порежьте небольшими кусочками. Добавьте ягодную нарезку к сливочной массе. Перемешайте. Переложите сладкую массу в пищевой контейнер. Плотно закройте его крышкой и отправьте в морозильную камеру. Там он должен пробыть не менее 3 часов. Подавайте мороженое к столу, украсив каждую порцию клубничными слайсами и листочком свежей мяты. В этом летнем рецепте можно использовать вместо клубники любые другие ягоды и фрукты на свое усмотрение.

Фруктовый лед

Заморозить сок в стаканчике — вот и получится фруктовый лед, скажете вы и будете правы. Поэтому в сок или разбавленное сахарным сиропом фруктовое пюре, или в обычное варенье добавляем замоченный в воде желатин. Пропорции примерно такие: 250 г сока/сладкого пюре/жидкого варенья и 5 г желатина, замоченного в пяти столовых ложках холодной воды. На маленьком огне доводим желатин до полного растворения, ни в коем случае не допуская кипения, затем соединяем с «основой» — что вы там выбрали? Процеживаем (по желанию), разливаем в порционные формочки (есть такие в продаже) или просто в пластиковые стаканчики, вставляем типа «ложечку» — и в морозилку.

Жареное мороженое по-азиатски

Мороженое – 500 г, мука – стакан, яйцо – 1 шт., холодная вода – стакан, сода – 1 ч.л., ванильный экстракт – 1 ч.л., растительное масло для жарки.

Застелите пергаментом поднос, выложите на него шарики мороженого и уберите в холодильник на час. Просейте муку и соду, добавьте яйцо и взбейте. Добавьте воду, экстракт ванили и вымесите тесто. Тесто поместите в миску, наполненную льдом. Разогрейте масло во фритюрнице или кастрюле с толстым дном. Шарики мороженого опускайте в кляр и быстро обжаривайте в кипящем масле до золотистого цвета. Выкладывайте шарики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Обваляйте шарики в сахарной пудре и сразу подавайте.