Осторожно, жара: утоляем жажду

История лимонада, каким мы знаем его по вкусу на сегодняшний день, начинается во Франции VII века. Тогда стали готовить прохладительный напиток из воды и лимонного сока с добавлением сахара. Основой для лимонада служили минеральные воды, которые привозились с лечебных источников. Такой лимонад могли позволить себе только аристократы, так как ингредиенты лимонада стоили немало. В это же время лимонад появляется и в Италии – обилие лимонных деревьев позволило снизить стоимость лимонада, и там он быстрее получил популярность. Итальянский лимонад готовили с добавлением других фруктов и настоек трав.

В начале 20 века лимонад стали производить в больших масштабах для широкой публики, так как стало возможным закрывать шипучий ароматный напиток в бутылки.

В 50-е годы на смену тележкам приходят автоматы с газированной водой. В Америке они появились на сотню лет раньше, а в СССР встречались сначала редко. Но в 60-70-е годы после посещения властями Штатов количество автоматов с газировкой и газированным лимонадом увеличилось в несколько раз. Кстати, прототип таких автоматов появился еще в I веке до нашей эры в Древнем Египте. При Героне Александрийском в городе устанавливались агрегаты с водой, которая наливалась порционно под давлением оплачиваемой монеты.

Как альтернатива покупным газированным напиткам, полных сомнительных ингредиентов, — домашний лимонад. Было бы скучно ежедневно пить лимонный сок, разведенный водой, — эти рецепты помогут разнообразить напиток и утолить жажду в самый жаркий день. Кстати, основой для вашего напитка не обязательно может быть лимон.

Лимон, лайм и базилик

Всыпьте в кастрюлю стакан сахара, влейте стакан воды и доведите сироп до кипения, чтобы сахар растворился. Охладите, добавьте сок 3 лимонов и 3 лаймов, цедру по вкусу и уберите в холодильник на полчаса. Нарежьте кружочками по половинке одного лайма и лимона, смешайте с мятой и положите в кувшин, залейте лимонадом из холодильника. Подавайте холодным, украшенным листиками мяты.

Лимон и корица

Для приготовления лимонада возьмите 10 лимонов, снимите с них цедру, разрежьте и выжмите сок. Вскипятите 2 литра воды, добавьте палочку корицы, цедру и 300 грамм сахара. Перемешайте, дайте настояться и остыть, добавьте сок лимона. Процедите лимонад и уберите в холодильник до подачи на стол.

Арбуз и ежевика

В кастрюлю добавьте стакан сахара, 6 веточек розмарина, стакан воды и доведите до кипения. Когда сахар растворится, снимите посуду с огня и влейте еще один стакан воды. Уберите сироп настаиваться, процедите. Нарежьте кусочками 2,5 кг мякоти арбуза, измельчите блендером и процедите. Ягоды ежевики (200 грамм) разомните в кувшине для лимонада. Добавьте процеженное пюре арбуза, розмариновый сироп и сок из 12 лимонов, перемешайте и уберите в холодильник. Подавайте лимонад со льдом.

Апельсин и ревень

Порежьте 8 стеблей ревеня и положите их в кастрюлю. Залейте 5 стаканов воды и добавьте четверть стакана сахара. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение часа. Остудите и процедите, а затем добавьте стакан выжатого апельсинового сока и несколько листочков мяты. Поставьте лимонад в холодильник на несколько часов.

Лимон, черная смородина, виноград и яблоко

Возьмите 200 мл яблочного сока, 200 мл сока черной смородины, 600 мл газированной воды, сок одного лайма и сахарный сироп по вкусу, ягоды винограда. Смешайте яблочный сок, смородиновый сок, сок лайма и воду. Добавьте сироп и горсть ягод винограда, разрезанных пополам. Охладите напиток. Перед подачей украсьте мятой.

Груша и шалфей

Четвертинку лайма нарежьте ломтиками, выложите в бокал. Добавьте 5 грамм листьев шалфея, лед. Выжмите 100 мл грушевого сока и влейте в бокал. Добавьте половину чайной ложки сахарного сиропа, разбавьте лимонад газированной минеральной водой и украсьте листиком шалфея.

Мята, тархун и клубника

Разрежьте половинки лимона и лайма на части и выдавите сок в кувшин. Промойте кусочки цедры, порежьте их и также отправьте в кувшин. Разрежьте пополам клубнику – 7-8 ягод, добавьте в кувшин, также положите несколько веточек мяты и тархун по вкусу. Засыпьте сахар по вкусу и залейте горячей водой на пятую часть кувшина, оставьте настояться до остывания. Наполните кувшин водой до краев и уберите в холодильник на несколько часов. Подавайте лимонад со льдом.

Огурец и лайм

Огурец промойте и нарежьте удобными для блендера кусочками. Добавьте к нему сок половинки лайма и половинки апельсина, взбейте массу. Добавьте 3 столовые ложки в стакан и разбавьте водой по вкусу. Подавайте, украсив розмарином.

Щавель и красная смородина

Возьмите пучок свежего щавеля, вымойте и положите в чашу блендера, добавьте 50 грамм ягод красной смородины и полстакана льда, взбейте до однородности. Теперь добавьте 100 грамм ягод и полстакана льда, снова взбейте. Разбавьте лимонад газированной водой, подавайте, украсив ягодами смородины.

Дыня и мята

Возьмите нарезанные кусочками 200 грамм дыни, небольшой пучок мяты – порвите руками. Взбейте дыню до пюреобразного состояния, смешайте с мятой, 5 столовыми ложками сахара, 50 мл сока лимона или лайма и залейте литром чистой воды без газа. Все тщательно перемешайте и уберите охлаждаться в холодильник. Подавайте лимонад с кубиками льда.

Приятного аппетита!