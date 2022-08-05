Осторожно, жара: утоляем жажду

Лимонад как прохладительный напиток упоминается в летописях 600 годов до нашей эры. Это были щербеты, кисломолочные негазированные напитки. В 300-х годах до нашей эры ко двору Александра Македонского привозили лед из дальних стран.
Лимонный напиток впервые появился во Франции при короле Людовике Первом. Один из придворных виночерпий перепутал бочки с вином и подал в бокале сок вместо благородного выдержанного напитка. Когда он обнаружил ошибку, он добавил в сок минеральную воду и не побоялся подать его королю. На вопрос короля: «Что это?» придворный ответил: «Шорле, Ваше Величество». Напиток пришелся по вкусу правителю, и с тех пор Шорле (Шорли) стали называть «королевским лимонадом».
История лимонада, каким мы знаем его по вкусу на сегодняшний день, начинается во Франции VII века. Тогда стали готовить прохладительный напиток из воды и лимонного сока с добавлением сахара. Основой для лимонада служили минеральные воды, которые привозились с лечебных источников. Такой лимонад могли позволить себе только аристократы, так как ингредиенты лимонада стоили немало. В это же время лимонад появляется и в Италии – обилие лимонных деревьев позволило снизить стоимость лимонада, и там он быстрее получил популярность. Итальянский лимонад готовили с добавлением других фруктов и настоек трав.
В начале 20 века лимонад стали производить в больших масштабах для широкой публики, так как стало возможным закрывать шипучий ароматный напиток в бутылки.
В 50-е годы на смену тележкам приходят автоматы с газированной водой. В Америке они появились на сотню лет раньше, а в СССР встречались сначала редко. Но в 60-70-е годы после посещения властями Штатов количество автоматов с газировкой и газированным лимонадом увеличилось в несколько раз. Кстати, прототип таких автоматов появился еще в I веке до нашей эры в Древнем Египте. При Героне Александрийском в городе устанавливались агрегаты с водой, которая наливалась порционно под давлением оплачиваемой монеты.
Как альтернатива покупным газированным напиткам, полных сомнительных ингредиентов, — домашний лимонад. Было бы скучно ежедневно пить лимонный сок, разведенный водой, — эти рецепты помогут разнообразить напиток и утолить жажду в самый жаркий день. Кстати, основой для вашего напитка не обязательно может быть лимон.
Лимон, лайм и базилик
Всыпьте в кастрюлю стакан сахара, влейте стакан воды и доведите сироп до кипения, чтобы сахар растворился. Охладите, добавьте сок 3 лимонов и 3 лаймов, цедру по вкусу и уберите в холодильник на полчаса. Нарежьте кружочками по половинке одного лайма и лимона, смешайте с мятой и положите в кувшин, залейте лимонадом из холодильника. Подавайте холодным, украшенным листиками мяты.
Лимон и корица
Для приготовления лимонада возьмите 10 лимонов, снимите с них цедру, разрежьте и выжмите сок. Вскипятите 2 литра воды, добавьте палочку корицы, цедру и 300 грамм сахара. Перемешайте, дайте настояться и остыть, добавьте сок лимона. Процедите лимонад и уберите в холодильник до подачи на стол.
Арбуз и ежевика
В кастрюлю добавьте стакан сахара, 6 веточек розмарина, стакан воды и доведите до кипения. Когда сахар растворится, снимите посуду с огня и влейте еще один стакан воды. Уберите сироп настаиваться, процедите. Нарежьте кусочками 2,5 кг мякоти арбуза, измельчите блендером и процедите. Ягоды ежевики (200 грамм) разомните в кувшине для лимонада. Добавьте процеженное пюре арбуза, розмариновый сироп и сок из 12 лимонов, перемешайте и уберите в холодильник. Подавайте лимонад со льдом.
Апельсин и ревень
Порежьте 8 стеблей ревеня и положите их в кастрюлю. Залейте 5 стаканов воды и добавьте четверть стакана сахара. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение часа. Остудите и процедите, а затем добавьте стакан выжатого апельсинового сока и несколько листочков мяты. Поставьте лимонад в холодильник на несколько часов.
Лимон, черная смородина, виноград и яблоко
Возьмите 200 мл яблочного сока, 200 мл сока черной смородины, 600 мл газированной воды, сок одного лайма и сахарный сироп по вкусу, ягоды винограда. Смешайте яблочный сок, смородиновый сок, сок лайма и воду. Добавьте сироп и горсть ягод винограда, разрезанных пополам. Охладите напиток. Перед подачей украсьте мятой.
Груша и шалфей
Четвертинку лайма нарежьте ломтиками, выложите в бокал. Добавьте 5 грамм листьев шалфея, лед. Выжмите 100 мл грушевого сока и влейте в бокал. Добавьте половину чайной ложки сахарного сиропа, разбавьте лимонад газированной минеральной водой и украсьте листиком шалфея.
Мята, тархун и клубника
Разрежьте половинки лимона и лайма на части и выдавите сок в кувшин. Промойте кусочки цедры, порежьте их и также отправьте в кувшин. Разрежьте пополам клубнику – 7-8 ягод, добавьте в кувшин, также положите несколько веточек мяты и тархун по вкусу. Засыпьте сахар по вкусу и залейте горячей водой на пятую часть кувшина, оставьте настояться до остывания. Наполните кувшин водой до краев и уберите в холодильник на несколько часов. Подавайте лимонад со льдом.
Огурец и лайм
Огурец промойте и нарежьте удобными для блендера кусочками. Добавьте к нему сок половинки лайма и половинки апельсина, взбейте массу. Добавьте 3 столовые ложки в стакан и разбавьте водой по вкусу. Подавайте, украсив розмарином.
Щавель и красная смородина
Возьмите пучок свежего щавеля, вымойте и положите в чашу блендера, добавьте 50 грамм ягод красной смородины и полстакана льда, взбейте до однородности. Теперь добавьте 100 грамм ягод и полстакана льда, снова взбейте. Разбавьте лимонад газированной водой, подавайте, украсив ягодами смородины.
Дыня и мята
Возьмите нарезанные кусочками 200 грамм дыни, небольшой пучок мяты – порвите руками. Взбейте дыню до пюреобразного состояния, смешайте с мятой, 5 столовыми ложками сахара, 50 мл сока лимона или лайма и залейте литром чистой воды без газа. Все тщательно перемешайте и уберите охлаждаться в холодильник. Подавайте лимонад с кубиками льда.
Приятного аппетита!