Инцидент на «Празднике моря»

Полицейские какое-то время следовали за ним, но потом оттеснили к обочине. Тогда мужчина снял черную куртку, и стали видны символы российской армии на униформе. Полицейские задержали мужчину (1988 г.р.).

На вопрос журналиста Delfi, почему он мешал шествию, мужчина на ломаном литовском языке ответил, что является комендантом Мемельского замка и должен возглавлять шествие. Полиция вызвала подкрепление, и «коменданта» в наручниках увезли. После этого шествие продолжило свой путь. По данному инциденту ведется расследование.

Как сообщила пресс-служба полиции, на «Празднике моря» дежурили около 100 полицейских. Дежурили и представители полиции Латвии и Эстонии. Вместе с сотрудниками полиции Клайпедского округа они патрулировали территорию и обеспечивали общественный порядок и безопасность участников и гостей фестиваля.

Как сообщила пресс-служба Клайпедского окружного полицейского комиссариата, полиция стран Балтии часто участвует в мероприятиях по поддержанию порядка в соседних странах, совместно проводит проверки общественного порядка, безопасности дорожного движения, трезвости водителей. Цель подобных мероприятий – предотвратить незаконный оборот акцизных товаров, случаи нелегальной миграции.

В первый же день праздника работы у стражей порядка было предостаточно. Так, вечером, в 23 часа, в Клайпеде, на ул. Смильтинес, во время патрулирования на мероприятии со служебной собакой Герис был обнаружен пластиковый пакет с веществом растительного происхождения. Имеются подозрения, что это были наркотики. Подозреваемых выявить не удалось, ведется расследование.

В 03.40 на ул. Театро полицейские заметили дерущихся. Выяснилось, что двое молодых людей (оба 2004 г.р.) ранили мужчину (1993 г.р.) Пострадавшего передали в руки врачей. Обоих подозреваемых задержали. Ведется расследование.