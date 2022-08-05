В Мядининкай почтили память погибших 

«Но весть об этом жестоком преступлении не запугала нас, хотя исполнила боли, жалости и сочувствия к погибшим. Напротив, она сплотила Литву, вдохновила на то, чтобы мы устояли перед всеми вызовами и победили», – представил речь президента его советник Дарюс Урбонас.

31 июля торжественная служба состоялась в Кафедральном соборе, позже торжественная церемония почтения памяти жертв прошла на Антакальнисском кладбище. Кроме того, состоялся традиционный забег Мядининкай – Вильнюс, эстафета на 35 км, трасса которой соединяет место гибели и погребения жертв. На месте погребения участники эстафеты традиционно в знак памяти рассыпают горсть земли, принесенной с места трагедии в Мядининкай.

31 июля 1991 г. рано утром на Мядининкском посту, на границе Литвы и Беларуси, рижские омоновцы напали на литовских пограничников. Были убиты семеро литовских служащих, один тяжело ранен. Убитые – Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс. Тяжело раненному таможеннику Томасу Шярнасу удалось спасти жизнь.*