Таможенники задержали груз контрафактных сигарет стоимостью 1,9 млн евро

По словам должностных лиц, грузовик DAF, которым управлял гражданин Беларуси, прибыл на таможенный пост Райгардас 30 июля около 20 часов вечера. Водитель декларировал, что везет 14,4 тонны вермикулита из Казахстана транзитом через Литву в Германию.

При проверке груза с помощью рентгеновской досмотровой системы были обнаружены контрафактные сигареты, спрятанные под мешками с грузом.

«Стоимость сигарет составляет около 1,86 млн евро», — говорится в сообщении таможни.

Водителя задержали на двое суток.

По факту контрабанды начато досудебное расследование, которое ведется прокуратурой Каунасского района.

Решением Каунасского участкового суда в понедельник гражданин Беларуси, управлявший грузовиком, был арестован на два месяца.

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