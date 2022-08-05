Социал-демократы, консерваторы и демократы остаются в первой тройке по популярности

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Тройка самых популярных партий в Литве за месяц не изменилась: первое место в рейтинговой таблице занимают социал-демократы, второе — консерваторы, третье — демократы, показывают результаты опроса, который был проведен компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas.

«Рейтинг почти ничем не отличается от прошлого месяца. По сути, это так называемая первая лига из нескольких партий, где места какое-то время не меняются, только разница между ними немного уменьшилась», — сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.