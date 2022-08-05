Социал-демократы, консерваторы и демократы остаются в первой тройке по популярности

Тройка самых популярных партий в Литве за месяц не изменилась: первое место в рейтинговой таблице занимают социал-демократы, второе — консерваторы, третье — демократы, показывают результаты опроса, который был проведен компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas.
«Рейтинг почти ничем не отличается от прошлого месяца. По сути, это так называемая первая лига из нескольких партий, где места какое-то время не меняются, только разница между ними немного уменьшилась», — сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.
По словам аналитика, летом рейтинги обычно мало меняются.
Согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 13,6% опрошенных проголосовали бы за оппозиционную Литовскую социал-демократическую партию (14,5% в июне), правящая партия консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы получила бы 11,4% голосов (11,7%), оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» — 10,6% голосов (9,5%).
Оппозиционный Литовский союз «крестьян» и «зеленых» получил бы 7,6% голосов респондентов (7,4% месяц назад), правящее Литовское либеральное движение — 5,7% голосов (4,9%).
Оппозиционная партия «Свобода и справедливость» получила бы 4,5% голосов (5,2% в июне), Партия труда — 4 % (3%), правящая Партия свободы — 2,6% (2,7%) поддержки, а оппозиционная Партия регионов Литвы — 2,4% (2,8%).
Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел опрос 15-23 июля, погрешность результатов опроса составляет 3,1%, опрошено 1003 человека.
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