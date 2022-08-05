Британские парламентарии посетят Тайвань — СМИ

Члены комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании запланировали посещение Тайваня в ноябре или в начале декабря этого года, несмотря на рост напряженности в регионе. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на свои источники.
В СМИ сообщили, что глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат возглавит британскую делегацию.
Поездка сначала планировалась на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов делегации. Сам визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.
Издание отмечает, что поездка планируется на фоне ухудшения отношения Лондона с Пекином. Оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию по Китаю.
Посол Китая в Великобритании в своем видеообращении обвинил некоторых британских политиков в том, что они «распространяют ошибочность так называемой китайской угрозы».
В последние дни напряжение в международной политике возросло после сообщений о возможной поездке на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официальный Пекин предостерегал от такого шага, а также угрожал предпринять «решительные действия», если визит состоится.
СМИ уверяют, что Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии, несмотря на предупреждения чиновников администрации Байдена, которые озабочены реакцией Китая на этот визит.
Напомним, СМИ сообщали, что США перемещают силы, в том числе авианосцы и большие самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого визита Пелоси на этот остров.korrespondent.net