Британские парламентарии посетят Тайвань — СМИ

Поездка сначала планировалась на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов делегации. Сам визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.

Издание отмечает, что поездка планируется на фоне ухудшения отношения Лондона с Пекином. Оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию по Китаю.

Посол Китая в Великобритании в своем видеообращении обвинил некоторых британских политиков в том, что они «распространяют ошибочность так называемой китайской угрозы».

В последние дни напряжение в международной политике возросло после сообщений о возможной поездке на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официальный Пекин предостерегал от такого шага, а также угрожал предпринять «решительные действия», если визит состоится.

СМИ уверяют, что Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии, несмотря на предупреждения чиновников администрации Байдена, которые озабочены реакцией Китая на этот визит.

Напомним, СМИ сообщали, что США перемещают силы, в том числе авианосцы и большие самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого визита Пелоси на этот остров.