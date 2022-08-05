Польша оградится от России электронным барьером

Польша планирует построить электронный барьер на границе с Калининградской областью. Строительство начнут в конце текущего года. Об этом сообщает TVN24.
По словам спикера пограничной службы Анны Михальской, барьер построят как на участке границы с Калининградской областью, так и на пограничной реке Буг. Строительство периметра должно начаться в конце этого года.
Также Михальская добавила, что планируется строительство электронного барьера на польско-белорусской границе. Сейчас там уже возведены столбы с камерами.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью протяженностью около 300 км.korrespondent.net