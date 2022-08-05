Польша оградится от России электронным барьером

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Польша планирует построить электронный барьер на границе с Калининградской областью. Строительство начнут в конце текущего года. Об этом сообщает TVN24.

По словам спикера пограничной службы Анны Михальской, барьер построят как на участке границы с Калининградской областью, так и на пограничной реке Буг. Строительство периметра должно начаться в конце этого года.