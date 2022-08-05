Регистрация новых автомобилей в июле упала на 33,9%

Объемы реэкспорта были в июле очень низкими: всего 28 автомобилей были сняты с регистрации до конца месяца, еще семь будут сняты в ближайшее время.

Регистрация личных автомобилей снизилась на 34,2% до 2,1 тыс., а легковых коммерческих на 30,1% до 158.

В июля зарегистрировано 160 электромобилей — почти в 2,2 раза больше, чем год тому назад.

В начала этого года в Литве всего зарегистрировано 18,1 тыс. новых легковых автомобилей — на 25,2% ниже, чем за тот же период прошлого года.

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