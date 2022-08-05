Регистрация новых автомобилей в июле упала на 33,9%

Регистрация новых легковых автомобилей в июле этого года в Литве по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 33,9% до 2,3 тыс., согласно предварительным данным предприятия Regitrа, сообщила компания AutoTyrimai.
Согласно данным AutoTyrimai, основные причины такого падения — снижение производства большинства моделей из-за нехватки микросхем, проводов и некоторых других деталей, сильно органиченные возможности удовлетворить бывший большой спрос на реэкспорт и высокая сравнительная база.
Объемы реэкспорта были в июле очень низкими: всего 28 автомобилей были сняты с регистрации до конца месяца, еще семь будут сняты в ближайшее время.
Регистрация личных автомобилей снизилась на 34,2% до 2,1 тыс., а легковых коммерческих на 30,1% до 158.
В июля зарегистрировано 160 электромобилей — почти в 2,2 раза больше, чем год тому назад.
В начала этого года в Литве всего зарегистрировано 18,1 тыс. новых легковых автомобилей — на 25,2% ниже, чем за тот же период прошлого года.
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