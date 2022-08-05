Выпуск аппаратов ИВЛ Teltonika планирует начать в 2024 году

«По предварительным оценкам наших специалистов, ожидается, что аппарат будет готов к производству к 2024 году, поскольку одна только сертификация продукта занимает до 12 месяцев», — сказал для сообщения менеджер по продукции Teltonika Telemedic Томас Замарас.

Teltonika начала проект в 2020-м году, когда в больницах не хватало аппаратов ИВЛ из-за пандемии Covid-19. Специалисты компании в течение месяца создали первый прототип аппарата ИВЛ и выпустили 100 таких аппаратов, которые предназначались для стран, где такое оборудование было наиболее необходимо.

Однако, чтобы начать серийное производство этих устройств, Teltonika Telemedic должна была позаботиться о сертификации, чтобы продукт соответствовал всем требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения.

По оценкам, в проект уже вложено более 1,5 млн евро, но эта сумма будет увеличиваться по мере проведения оставшихся работ. Часть инвестиций будет покрыта за счет полученных 0,99 млн. евро поддержки от Агентства инноваций.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено