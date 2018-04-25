TOP,ЛК рекомендует,Новости,Общество

А. Гумуляускас призывает литовцев и поляков забыть исторические разногласия

Фото BFL/Каролис Каволелис

Член сейма Литвы Арунас Гумуляускас в субботу призвал литовских и польских политиков поощрять историков работать вместе, чтобы обе страны забыли исторические разногласия.

По словам главы парламентской Комиссии по исторической памяти и борьбе за свободу, Россия использует в информационной войне сохраняющиеся до сих пор разногласия по событиям межвоенного периода или событиям после Второй мировой войны.   

«Политики не должны вмешиваться в формирование исторического повествования, но они могут поощрять историков обеих стран к более тесному и целевому сотрудничеству ради достижения общих целей», – заявил в сейме А. Гумуляускас. 

Он участвовал во встрече парламентариев Литвы и Польши по вопросам исторической памяти, которая состоялась в рамках сессии Литовско-польской парламентской ассамблеи.

«Если открыть двери к примирению, то открываются спокойные, светлые пространства – общие и необычайно интересные исторические дали, где каждый может найти то, что ему нужно. Без гнета и без убийств»,  – сказал член сейма.

А. Гумуляускас утверждает, что в происходящей сейчас информационной войне историческое развитие литовско-польских отношений не остается в стороне, и особенно те события, которые по-разному трактуются в историографии обеих стран. 

По его словам, невзирая на вмешательство Москвы, взгляды Вильнюса и Варшавы на историю Великого Княжества Литовского и Королевства Польского стали сближаться, однако до сих пор возникают значительные проблемы при обсуждении более современного периода, особенно между Первой и Второй мировыми войнами. 

На межпарламентской ассамблее А. Гумуляускас говорил о боях местного литовского отряда Павиласа Плехавичюса (Павла Плеховича) в Вильнюсском крае с советскими партизанами и польской «Армией Крайовой». 

«Армия Крайова» в Вильнюсском крае боролась как с нацистами, так и литовцами, поскольку считала эту территорию частью Польши, а подразделение П. Плехавичюса пыталось восстановить независимое литовское государство. 

«Жаль, что наши межвоенные конфликты и конфликты Второй мировой войны кардинально противоположно раскрываются в историографии Литвы и Польши», – подчеркнул А. Гумуляускас.

По его словам, исторический подход Литвы и Польши к событиям можно начать согласовывать только после прихода к общему знаменателю. 

«Им могла бы стать констатация того, что как одни, так и другие были жертвами советского и нацистского тоталитарных режимов», – сказал парламентарий.

Деятельность Литовско-польской парламентской ассамблеи была недавно восстановлена после десятилетнего перерыва. 

Заместитель спикера сейма Польши Малгожата Госевка с радостью отметила, что политики двух стран с потеплением отношений вновь могут искренне обсуждать разногласия и проблемы, а также призвала их «создавать общую историю». 

Член польского сейма Тадеуш Азиевич отметил, что историческую память литовцев и поляков объединяет гордость за военные успехи в действиях против России. 

BNS

Последние новости

default image
Литва не признает организованные РФ выборы в местные органы власти в Крыму

Подробнее...
default image
После обмена пленными Литва призывает Россию освободить всех пленных украинцев

Подробнее...
default image
Число бездомных в Ирландии превышает 10 тыс. человек

Подробнее...
default image
А. Гумуляускас призывает литовцев и поляков забыть исторические разногласия

Подробнее...
default image
Дания планирует усилить военное присутствие в ряде регионов мира

Подробнее...
default image
Франция угрожает наложить вето на продление переговоров о Brexit

Подробнее...
default image
Президент призывает хранить историческую память, язык, противиться соблазнам глобализациии

Подробнее...
default image
На выборах трех членов сейма Литвы потребуется второй тур

Подробнее...
default image
Пилоты British Airways начали забастовку: отменены полторы тысячи рейсов

Подробнее...
default image
Г. Науседа надеется на соцориентированный бюджет, рад изменению риторики партий

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду

Подробнее...
default image
Макрон и Путин обсудили переговоры по Украине

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: "аграрии" не вступят в Европейскую партию "зеленых" из-за взглядов на ЛГБТ

Подробнее...
default image
Министр финансов: детские деньги увеличатся, но неясно, на сколько точно

Подробнее...
default image
РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан

Подробнее...
default image
Новая структура в помощь правительствам при борьбе с лесными пожарами

Подробнее...
default image
В Вильнюсе на Зеленом мосту появится новая инсталляция

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы посещает с визитом Грузию

Подробнее...
default image
Вильнюс посетил глава Сената Польши С. Карчевский

Подробнее...
default image
Президент Литвы предлагает в координаторы синхронизации ЛЭП латыша А. Пиебалгса

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600