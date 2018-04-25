Число бездомных в Ирландии превышает 10 тыс. человек

Фото pixabay.com

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Количество бездомных в Ирландии превышает 10 тыс. человек шестой месяц подряд. Без постоянного крова находится 1721 семья. Все они живут в пунктах временного размещения.

Почти половина бездомных находится в Дублине – 4300 человек.

По словам министра жилищного строительства Эогана Мерфи, “правительство делает все возможное, чтобы помочь людям”. Однако, политик признается, что это остается большой проблемой.

Мерфи отметил, что с января по июнь этого года 2825 бездомных получили новое жилье. Это на 21% больше, чем за этот же период в прошлом году.

Напомним, впервые количество бездомных в стране превысило отметку в 10 тыс. человек в марте этого года.

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