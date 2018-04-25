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Дания планирует усилить военное присутствие в ряде регионов мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, королевство намеревается усилить свое присутствие в военных операциях в регионе Сахель в Сирии, а также в рамках НАТО. Правительство также рассматривает возможность вклада военного флота Дании в международную военно-морскую миссию под руководством Европы в Ормузском проливе.

Ссылаясь на глобальную нестабильность и свои обязанности в качестве члена НАТО, правительство Дании объявило, что оно планирует увеличить военный вклад в ряд миссий по всему миру. После консультаций с комитетом по внешней политике парламента Дании премьер-министр Метте Фредериксен, а также главы внешнеполитических и оборонных ведомств страны заявили, что датские военные окажут дополнительную поддержку коалиции, ведущей борьбу против Исламского государства на северо-востоке Сирии, «Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали», миссии Франции в Сахеле и американской авианосной группе в Северной Атлантике и Средиземноморье, в дополнение к увеличению вклада королевства в НАТО. Правительство представит соответствующие резолюции для утверждения в парламент Дании.

Дания также приветствовала возможное развертывание международных морских сил в Ормузском проливе. «Мы рассматриваем возможность участия датского ВМФ в международных операциях под руководством Европы», — сказала Метте Фредериксен.

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