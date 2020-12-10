А. Латакас: санкции должны применяться в отношении лиц, а не предприятий

Фото atviraklaipeda.lt

После того, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений «Беларуськалия», глава Клайпедского порта, который грузит эти удобрения, заявил, что санкции возымеют негативное влияние на порт. Поэтому, по словам Альгиса Латакаса, санкции следует вводить в отношении лиц, а не бизнеса.

«В экономическом смысле это окажет очень негативное воздействие на порт, поскольку эта часть грузов очень велика, а грузы «Бералуськалия» следуют через Клайпедский порт в больших объемах, поэтому в экономическом смысле на самом деле это будет очень большой убыток», – сказал BNS А. Латакас.

«Санкции, если они применяются, то должны применяться в отношении лиц, а не сектора бизнеса, компании. Санкции должны быть целенаправленные, а не использоваться в конкурентной борьбе», – добавил он.