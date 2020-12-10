А. Армонайте обещает рассмотреть санкции в отношении «Беларуськалия»

Будущий министр экономики Литвы, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что новое правительство должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции о введении санкций в отношении государственного предприятия «Беларуськалий», по причине репрессий работников, которые поддерживают оппозицию.
Политик утверждает, что возможные краткосрочные политические убытки не должны перевешивать вопросы прав человека, а давление может способствовать краху режима Александра Лукашенко.
«Я думаю, что следует рассмотреть. Сначала, когда были сфальсифицированы выборы в Беларуси и начались репрессии, я сказала, что, невзирая на краткосрочные собственные экономические интересы, следует помочь тем людям, и экономические санкции могут стать тем оружием, которое действует», – заявила в четверг BNS А. Армонайте.
«Я считаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. Я не могу комментировать конкретную модель, следует все оценить», – сказала она.
«Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, есть и экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может оказать негативные последствия для экономики Литвы, но это может оказать негативные последствия и на исход белорусского режима», – добавила она.
Между тем, назначенный министром иностранных дел лидер Союза Отечества Литвы-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что у Литвы нет возможности вводить односторонние экономические санкции. По его словам, это может сделать только Евросоюз.
«В данный момент в ЕС уже идет дискуссия о третьем пакете санкций, в котором ожидаются возможные санкции по отношению предпринимателям и компаниям, финансирующим режим», – комментировал BNS политик.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений «Беларуськалий», если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко.
В интервью BNS С. Тихановская подтвердила, что предложила представителям литовских властей пересмотреть условия транзита, если «Беларуськалий» будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам.
«Беларуськалий» пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портов для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у «Беларуськалия» по причинам репрессий.