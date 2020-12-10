А. Армонайте обещает рассмотреть санкции в отношении «Беларуськалия»

«Я считаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. Я не могу комментировать конкретную модель, следует все оценить», – сказала она.

«Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, есть и экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может оказать негативные последствия для экономики Литвы, но это может оказать негативные последствия и на исход белорусского режима», – добавила она.

Между тем, назначенный министром иностранных дел лидер Союза Отечества Литвы-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что у Литвы нет возможности вводить односторонние экономические санкции. По его словам, это может сделать только Евросоюз.

«В данный момент в ЕС уже идет дискуссия о третьем пакете санкций, в котором ожидаются возможные санкции по отношению предпринимателям и компаниям, финансирующим режим», – комментировал BNS политик.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений «Беларуськалий», если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко.

В интервью BNS С. Тихановская подтвердила, что предложила представителям литовских властей пересмотреть условия транзита, если «Беларуськалий» будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам.

«Беларуськалий» пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портов для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у «Беларуськалия» по причинам репрессий.